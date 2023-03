Na ulicah Beograda protestira več tisoč ljudi

Na ulicah Beograda se je danes zbralo več tisoč ljudi, ki izražajo nasprotovanje sporazumu o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, o katerem se bo srbski predsednik Aleksandar Vučić v soboto v Ohridu znova pogovarjal s predstavniki EU in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem, poroča srbski spletni portal Nova.

Shod poteka v organizaciji več desničarskih strank – Dveri, Zavetnikov, Nove Demokratske stranke (DSS) in Gibanja obnove Kraljevine Srbije (POKS) – pod sloganom "Srbija pomni, brani in ne da".

Protest v središču srbske prestolnice poteka mirno, govorci pa so med dogodkom oblasti večkrat obtožili, da so udeležencem namerno oteževali pot do Beograda, poroča srbski portal televizije N1. Zbrani imajo tri zahteve, in sicer da Vučić zavrne predlagani sporazum, da odstopi s položaja predsednika in da se razpišejo predčasne volitve.

Vučić in Kurti bosta v soboto v Severni Makedoniji v okviru dialoga, ki ga vodi EU, nadaljevala pogovore o izvajanju sporazuma. Predstavniki EU in ZDA so pred srečanjem s pozivi k dogovoru povečevali pritisk na obe strani, a podpisa v Ohridu ne pričakujejo.

Pogovore bosta vodila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak.

Kaj določa sporazum?

Sporazum med drugim določa medsebojno priznavanje dokumentov in nacionalnih simbolov ter da Srbija ne bo nasprotovala sprejemu Kosova v mednarodne organizacije. Določa tudi, da bodo državi vodila načela v ustanovni listini Združenih narodov. Pri tem izpostavlja suvereno enakost držav, spoštovanje neodvisnosti, avtonomije in ozemeljske celovitosti ter pravico do samoodločbe. Izpostavlja tudi obvezo uresničitve že sklenjenih dogovorov v okviru dialoga.

Vučić se zaradi podpore sporazuma spopada s pritiski in protesti doma, ker da pomeni dejansko priznanje Kosova. To odločno zanika in vztraja pri vzpostavitvi že prej dogovorjene skupnosti srbskih občin na Kosovu, ki ji Priština nasprotuje.