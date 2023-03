Novo gibanje Aleksandra Vučića. Kaj to pomeni za stranko SNS?

Na petkovi seji vodstva svoje stranke SNS, ki je soglasno podprla njegov predlog o ustanovitvi gibanja, je Vučić napovedal, da bo s ciljem oblikovanja gibanja skušal v letu dni obiskati vse srbske občine, upa da tudi na Kosovu, poroča srbski portal televizije N1.

Vučić: Ustanovitev novega gibanja ne pomeni ukinitev stranke SNS

V Vranju je danes povedal, da bo tudi on del tega gibanja, ki mora biti nadstrankarsko, a poudaril, da ustanovitev gibanja ne pomeni ukinitve stranke SNS.

Prihodnja dva meseca se bo posvetil njegovi organizacijski obliki, je dodal, potem ko v petek ni izključil možnosti, da bi novo gibanje kandidiralo na prihodnjih volitvah.

Izpostavil je, da bo to "veliko narodno gibanje za našo eno in edino državo Srbijo, ki jo imamo, ki jo moramo ohraniti za naše otroke". V sedanjem geopolitičnem trenutku je po njegovih besedah pomembno, da v Srbiji angažirajo vse pametne ljudi, "ki so za Srbijo", tako tiste, ki so člani strank, kot tiste, ki to niso.

V dvorani, kjer je potekalo zborovanje, je bil razobešen velik transparent s sloganom gibanja: "Srbija sanja in uresničuje sanje".

Po navedbah N1 se je zborovanja med drugim udeležilo 2.000 ljudi iz Niša, potem ko so člani SNS v tem mestu dobili nalogo, da zagotovijo udeležbo takšnega števila ljudi. V nekaterih podjetjih v Vranju, kjer so danes delali, pa so delavci namesto na delovnih mestih preživeli na zborovanju.

Vučić je napovedal ustanovitev Narodnega gibanja za državo v času, ko je pod močnim pritiskom EU in ZDA, da sklene dogovor o normalizaciji odnosov s Kosovom.

Novo gibanje kot poskus prepakiranja iste vsebine

Vodja opozicijskega gibanja Srbija center Zdravko Ponoš je ocenil, da želi Vučić z ustanovitvijo novega gibanja "SNS oprati odgovornosti za vse slabo, kar je naredila na oblasti". Za srbsko tiskovno agencijo Beta je dejal, da bo "verjetno spustil umazano vodo", s katero bodo odšli tudi nepriljubljeni člani SNS. Vučić pa bo "zamenjal kožo", s tem novim oblačilom, ki se bo imenovalo gibanje, pa še naprej delal na isti način kot doslej.

Tudi predsednik opozicijske Demokratske stranke Zoran Lutovac je ocenil, da pomeni novo gibanje poskus prepakiranja iste vsebine, ublažilo pa naj bi tudi padanje podpore SNS. Za Beto je še ocenil, da v gibanju ne bo ne novih ljudi niti novih politik.

Profesor Fakultete za politične vede Čedomir Čurić je za N1 prav tako ocenil, da gre za bitko za simpatizerje, saj priljubljenost SNS pada. Psiholog Žarko Trebješanin pa je opozoril, da so z izbiro imena gibanja vse, ki bodo kritizirali Vučića, postavili v položaj tistih, ki so "sovražniki države".