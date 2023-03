Predstavniki desničarskih strank vložili kazensko ovadbo proti Vučiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki štirih srbskih desničarskih opozicijskih strank so danes na beograjsko višje javno tožilstvo vložili kazensko ovadbo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ker je sprejel sporazum o poti k normalizaciji odnosov s Kosovom, ki ga je pripravila Evropska unija, podprle pa so ga tudi ZDA.

Preden so ovadbo vložili, so predstavniki Nove Demokratske stranke Srbije (Nova DSS), Gibanja obnove Kraljevine Srbije (POKS), stranke Zavetnikov in gibanja Dveri novinarjem dejali, da želijo videti, ali bo tožilstvo delovalo v skladu z ovadbo in ali je samostojno, tako kot trdi oblast, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Ponovili so, da je Vučić s sprejemom omenjenega sporazuma in aneksa o njegovi uveljavitvi kršil ozemeljsko celovitost Srbije, poteptal srbsko ustavo ter storil kaznivo dejanje priznavanja kapitulacije in okupacije.

Vodja Dveri Boško Obradović je povedal, da je kazensko ovadbo podpisalo 28 poslancev in da je zdaj na potezi tožilstvo.

Poslanec Zavetnikov Zoran Zečević je poudaril, da se bodo po mirni poti borili za pravice vseh državljanov Srbije, Vučića pa je obtožil veleizdaje.

Napovedali so še, da se bodo glede omenjenega sporazuma s Kosovom obrnili tudi na ustavno sodišče.

Vučić vztraja pri skupnosti srbskih občin na Kosovu

Vučić in kosovski premier Albin Kurti sta v okviru dialoga pod okriljem EU sprejela omenjeni sporazum o poti k normalizaciji odnosov med državama in se dogovorila tudi o njegovem izvajanju.

Sporazum med drugim določa medsebojno priznavanje dokumentov in nacionalnih simbolov ter da Srbija ne bo nasprotovala sprejemu Kosova v mednarodne organizacije. Določa tudi, da bodo državi vodila načela v ustanovni listini Združenih narodov. Pri tem poudarja suvereno enakost držav, spoštovanje neodvisnosti, avtonomije in ozemeljske celovitosti ter pravico do samoodločbe. Opozarja tudi na obvezo uresničitve že sklenjenih dogovorov v okviru dialoga.

Vučić se zaradi podpore sporazumu spopada s pritiski in protesti doma, ker da v resnici pomeni priznanje Kosova. To odločno zanika in vztraja pri vzpostavitvi že prej dogovorjene skupnosti srbskih občin na Kosovu, ki ji Priština nasprotuje.