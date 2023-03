Srbija in Kosovo v Ohridu z dogovorom, a brez podpisa

Pogovori v okviru dialoga, ki poteka pod okriljem EU, so v soboto trajali ves dan. Borrell in posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak sta se najprej ločeno sestala z Vučićem in s Kurtijem, temu je sledil tristranski sestanek.

Pogovori v okviru dialoga, ki poteka pod okriljem EU, so v soboto trajali ves dan. Borrell in posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak sta se najprej ločeno sestala z Vučićem in s Kurtijem, temu je sledil tristranski sestanek. Foto: Reuters

Srbija in Kosovo sta se v soboto po maratonskih pogajanjih dogovorila o izvajanju sporazuma o normalizaciji odnosov, vendar srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti v Ohridu nista ničesar podpisala. Kot je dejal Kurti, se Srbija izogiba podpisu dogovora.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ob koncu 12-urnega srečanja v soboto pozno zvečer dejal, da sta se obe strani zavezali, da bosta izpolnili vse obveznosti iz sporazuma o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino.

Izpostavil je, da je kosovska stran privolila v to, da v okviru dialoga takoj začnejo pogajanja glede vzpostavitve skupnosti srbskih občin. "Kosovo je pristalo na takojšen, in pri tem mislim takojšen, začetek pregovorov z EU, s katerimi bi omogočili dialog o vzpostavitvi specifičnega aranžmaja in jamstev za zagotovitev ustrezne ravni samouprave za srbske skupnosti na Kosovu," je dejal Borrell.

Kurti: Vučić se izogiba podpisu

Kurti je po poročanju tujih tiskovnih agencij v zvezi s tem dejal, da pogovori o vzpostavitvi skupnosti srbskih občin tečejo, a da bo trajalo še precej časa, preden bodo končani. Ponovil je znano stališče Prištine, da v skladu s kosovsko ustavo ni mogoče vzpostavljati občin na podlagi nacionalne ali etnične pripadnosti.

Zatrdil je tudi, da se srbski predsednik izogiba podpisu dogovora, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vučić je po srečanju dejal, da sta s Kurtijem dosegla "nekakšen dogovor" in se dogovorila o nekaterih točkah, ki bodo postale ključni del pogajalskega okvirja ene in druge strani, a zatrdil, da nista ničesar podpisala.

"Oba sva na različne načine dala vedeti, kaj so meje, ki jih ne bomo prestopili. Mislim, da smo naredili dober premik v konstruktivni atmosferi in da bomo začeli delati," je ocenil srbski predsednik. Po njegovih besedah je sicer ključno, da je kot prioriteta postavljeno oblikovanje skupnosti srbskih občin v skladu z že prej podpisanimi sporazumi.

"Če Priština tega ne bo izpolnila, ne bo napredovala, in če Srbija ni pripravljena tega storiti, ne bo napredovala. To je novo in to bo postalo del pogajalskega okvirja," je dejal Vučić in dodal, da bo EU ocenjevala, kaj je kdo storil, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vučić se zaradi dogovarjanja s Prištino sooča s pritiski doma. Danes naj bi z vsebino pogovorov seznanil javnost, za ponedeljek je napovedal srečanje s predstavniki poslanskih skupin v parlamentu. Kot je še dejal, je pred Srbijo resno delo.

Rezultat srečanja v Ohridu je pozdravil tudi posebni ameriški odposlanec za Zahodni Balkan Gabriel Escobar. Obema stranema je čestital in pohvalil trud EU ter napovedal, da bodo ZDA pomagale pri implementaciji sporazuma.