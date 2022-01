Na Kitajskem začeli znova izvajati javno sramotenje #video

Na Kitajskem so za kršitelje ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa znova začeli izvajati javno sramotenje. Gre za prakso, ki je bila v preteklosti pogost način kaznovanja kriminalcev in kršiteljev družbenih norm, a je z leti izginila, zdaj pa se je znova pojavila.

Eden izmed posnetkov prikazuje štiri osebe, ki jih v mestu Jingxi javno sramotijo in vklenjene sprehajajo po ulicah.

Na Kitajskem namreč ne dovolijo nikakršnih odstopanj v svoji politiki preprečevanja okužb. Zaradi samo treh zaznanih okužb so tako na primer nedavno zaprli milijonsko mesto Judžov. V popolnem zaprtju pa je že od 23. decembra lani še veliko večji Šian.

Država bo v glavnem mestu gostila zimske olimpijske igre

Mednarodni olimpijski komite (IOC) je že napovedal, da bodo zimske olimpijske igre, ki jih organizira Kitajska od 4. februarja do 13. marca (takrat se bodo zaključile paraolimpijske igre) v Pekingu, odprte le za domače turiste, ne pa tudi za vse mednarodne, ki bi si dogodek želeli ogledati v živo, poroča CNN.

MOK je prav tako odobril, da bodo polno cepljeni športniki lahko preskočili obvezno 21-dnevno karanteno.

Kakšne so omejitve?

Vsi, ki prihajajo na Kitajsko, morajo pokazati dva negativna rezultata PCR-testa in testa protiteles, ki ne smeta biti starejša od 48 ur. Tisti, ki želijo vstopiti v državo in si pridobiti vizum, pa morajo ob prihodu pokazati potrdilo o cepljenju in vse negativne rezultate testov. Še enkrat se vsi ti pogoji preverijo ob prihodu na letališče. V primeru, da turist ne izpolnjuje pogojev za vstop, je poslan v vladne nastanitve, kjer ta oseba ostane v karanteni. Nekatere regije zahtevajo 14-dnevno karanteno, nekatere pa celo 21-dnevno.

"Kitajski trenutni hitri odziv in strategija dinamične odstranitve se lahko zelo dobro kosata z vsemi novimi različicami koronavirusa," je povedal Zhang Wenhong, strokovnjak za infekcijske bolezni in eden najbolj uglednih svetovalcev za covidne strategije.

Kako kaže Kitajski?

Na Kitajskem je polno cepljenih okrog 85 odstotkov celotne odrasle populacije. 6. januarja so potrdili 103.121 novih primerov in 4.636 smrti zaradi bolezni covid-19, še 95.203 ljudje pa so bolezen preboleli. Kot mnoge države po svetu je tudi Kitajska zaostrila pogoje po odkritju različice omikron.

Prvi primeri obolelih z različico omikron so bili potrjeni decembra v mestih Tianjin in Guangzhou pri osebah, ki so se vrnile na Kitajsko iz tujine, kjer so bile na obisku.

Čeprav se življenje večinoma vrača v ustaljene tirnice, saj se število okužb v zadnjem mesecu znižuje, pa se razmere lahko zelo hitro spremenijo. Do regionalnih zaprtij zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom lahko pride zelo hitro, sploh ob pojavu večjega izbruha okužb.