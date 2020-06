Na Kitajskem zaskrbljeni: največ novih okužb s koronavirusom od aprila

Na Kitajskem so danes potrdili 52 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od aprila. V državi, kjer se je v začetku leta začela pandemija, so sicer širjenje bolezni v pretežni meri spravili pod nadzor, a zdaj narašča zaskrbljenost pred novim izbruhom, ki je povezan s tržnico mesa ter sadja in zelenjave na jugu Pekinga.

36 novih primerov so zabeležili v prestolnici, še dva pa v bližnji provinci Liaoning, a naj bi bila prav tako povezana s primeri iz Pekinga. Preostalih 19 novih okužb naj bi izviralo iz tujine, poročanje tujih agencij povzema STA.

Zaskrbljenost na Kitajskem narašča, odkar so pred nekaj dnevi v Pekingu potrdili prve primere okužbe po dveh mesecih, od katerih so bili številni povezani s tržnico Xinfadi. V soboto so povezave z njo potrdili tudi pri številnih novih potrjenih primerih.

Tržnica Xinfadi je največja v Pekingu in se razprostira na površini 112 hektarjev. V celoti jo bodo razkužili in testirali skupno okrog deset tisoč zaposlenih in trgovcev.

Foto: Reuters

Tržnica je zaprta, mestne oblasti pa so odredile karanteno za 11 četrti v pekinškem okrožju Fengtai. Zaprli so devet bližnjih šol in vrtcev, preložili vrnitev otrok v osnovne šole po mestu in odpovedali vse športne prireditve. Narašča tudi zaskrbljenost glede varnosti verige oskrbe s hrano, zaradi česar so zaprli še nekaj tržnic v mestu.

Vsega skupaj so doslej na Kitajskem potrdili 83.132 primerov okužbe z novim koronavirusom, 4634 ljudi je umrlo.