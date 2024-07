S strojnicami oborožena tolpa je danes na cesti v bližini mesta Brindisi na jugu Italije v času jutranje prometne konice oropala kombi za prevoz gotovine in iz njega odnesla tri milijone evrov, je sporočila italijanska policija. Pri tem so napadalci zažgali najmanj tri avtomobile in kombi, da bi policiji preprečili dostop do prizorišča.

Rop v slogu hollywoodskih filmov je tolpa izvedla na državni cesti 613 med Brindisijem in Leccejem. Z gorečimi vozili je policiji onemogočila dostop do kombija za prevoz gotovine, iz katerega je odnesla tri milijone evrov in pobegnila, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rapina porta valori sulla Brindisi Lecce. Come in Sardegna e altri luoghi è un far West a cielo aperto. pic.twitter.com/EZbskw9gUA — 🪶Mark_e_tiello🔩 (@OfficinaDiMarK) July 4, 2024

Čeprav so napadalci, domnevno jih je bilo od osem do deset, med ropom izstrelili več strelov, nihče ni bil ranjen. Akcija pa je povzročila zastoj na obeh straneh ceste, saj je bila ta nato več ur zaprta, nad prizoriščem pa je še nekaj ur vztrajal velik oblak dima.