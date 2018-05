Na Irskem nova afera s posvojitvami otrok

Irska vlada je v sredo objavila, da so v preteklosti ponaredili rojstne liste 126 otrok, ki so bili na Irskem posvojeni med letoma 1946 in 1969. Posvojitelji so bili namreč vpisani kot biološki starši. Najmlajša oseba, ki jo je prizadela ta afera, je stara 49 let, najstarejša 72. Oblasti so že napovedale preveritev še 150 tisoč primerov.

Po navedbah irske agencije za otroke in družino Tusla so rojstva nezakonito vpisali, ko so bili otroci nameščeni v posvojiteljske družine. Posvojitve je takrat urejala agencija Bratovščina sv. Patricka. Tusla je ponarejene dokumente odkrila, ko so preverili 13.500 kartotek, ki so jih prevzeli od bratovščine leta 2016, šest let po zaprtju agencije.

"Več let smo vedeli za prakso nepravilnih registracij"

Irska ministrica za otroke Katherine Zappone je v odzivu dejala, da se številni ljudje v celoti ne zavedajo pravih okoliščin svojega rojstva. Z vsemi prizadetimi bodo zdaj v stik stopile pristojne oblasti.

"Vedeli smo za prakso nepravilnih registracij več let, a je bilo izjemno težko to ugotoviti in dokazati v posameznih primerih, ker so tisti, ki so vodili registre, to namerno ovirali," je še dejala ministrica.

Prihaja težek čas za starše

Irsko, ki je tradicionalno katoliška država, pretresa vrsta afer, povezanih s prisilnimi posvojitvami otrok, ki so jih Irke v preteklosti rodile zunaj zakona.

Premier Leo Varadkar je v sredo tudi branil odločitev, da javnost seznanijo z najnovejšo afero. Priznal je, da bo to zdaj izredno težko za starše, ki so vzgojili te ljudi. "Imeli bodo zelo težak pogovor z otroki, ki so jih vzgojili," je še dejal.

Odziv je povezal tudi z referendum pretekli teden, na katerem so Irci s 66 odstotki glasov podprli odpravo ustavne prepovedi umetne prekinitve nosečnosti.

"Odpiramo še eno poglavje zelo temne zgodovine naše države, a zdaj smo drugačna država in menim, da so rezultati referendumu konec tedna to pokazali," je še dejal.