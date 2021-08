Na Hvaru izbruhnil požar, na teren poslali vse gasilce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hvaru je v sredo zvečer na rtu Kabal izbruhnil požar. Z ognjenimi zublji se bori okoli 50 gasilcev, danes so na pomoč prišla še tri letala za gašenje. Trenutno je požar pod nadzorom.

Gasilci so za hrvaške medije potrdili, da požar ne ogroža hiš, je pa prizadel travo, nizko rastlinje in borove gozdove. Zajel naj bi tudi nekdanje strelišče, kjer so se aktivirale tam ostale krogle.

Večernji list poroča, da so gasilci požar v poznih dopoldanskih urah spravili pod nadzor. Prej jim je gašenje oteževala močna burja, ki je zdaj oslabela.

Sumijo, da bi lahko požar izbruhnil zaradi ognjemeta ali signalne rakete, sicer pa bodo vzrok ugotavljali, ko požar pogasijo.