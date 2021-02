Na Hrvaškem z britansko različico novega koronavirusa okužen triletni otrok

Na Hrvaškem so potrdili prve tri okužbe z britansko različico novega koronavirusa, so danes sporočili na novinarski konferenci hrvaškega štaba civilne zaščite. V preteklih 24 urah so ob opravljenih 6.829 testih potrdili 577 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 14 bolnikov s covid-19.

V zagrebški kliniki za infekcijske bolezni dr. Fran Mihaljević so v torek britansko različico novega koronavirusa potrdili pri 50-letniku in triinpolletnem otroku iz Zagreba, pa tudi pri 34-letniku z območja Brodsko-posavske županije, je potrdila direktorica klinike Alemka Markotić. Kot je dejala, ne gre za nobeno presenečenje, saj so pričakovali, da bodo različice novega koronavirusa odkrili tudi na Hrvaškem, piše STA.

Današnje številke nekoliko nižje kot prejšnjo sredo

V hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) so prejeli preliminarne pozitivne izide testov osmih vzorcev na britansko različico novega koronavirusa, ki so jih poslali na analizo kolegom v Španijo, je pojasnil hrvaški epidemiolog Bernard Kaić. Povedal je, da od tam še ni uradne potrditve, da gre za novo različico virusa, a je povsem verjetno, da je bila nova različica virusa v državi že sredi januarja, ko so vzeli vzorce, ki so jih potem poslali na analizo v Španijo.

Dodal je, da so danes objavljene številke na novo okuženih v državi nekoliko nižje kot prejšnjo sredo, ko so imeli 730 novih primerov okužbe. V sredo pred tem so imeli 857 okužb. Izpostavil je, da je 14-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev 146. Glede na današnje objave županijskih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah v Primorsko-goranski županiji 62 novih okužb, v Istrski županiji so jih prijavili devet. Običajno imajo največje dnevno število novih okužb na območjih Zagreba in Splita.

Na Hrvaškem imajo 2.596 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se trenutno zdravi 1.055 bolnikov s covid-19, pomoč medicinskih ventilatorjev pa potrebuje 92 ljudi. V samoizolaciji je nekaj več kot 12.760 državljanov. Skupno so na Hrvaškem od 25. februarja lani potrdili več kot 236.330 okužb z novim koronavirusom in 5.238 smrtnih žrtev bolezni covid-19. Okrevalo je skoraj 228.500 obolelih. Do zdaj so testirali 1.244.515 državljanov.

Na Hrvaškem so doslej proti novemu koronavirusu cepili nekaj več kot 61.241 ljudi. Po dva odmerka cepiva je dobilo približno 40.966 državljanov. Do zdaj so uporabili 102.207 odmerkov cepiva Pfizerja, Moderne in AstraZenece. Za danes popoldne je napovedana seja znanstvenega sveta hrvaške vlade, na kateri naj bi obravnavali tudi ukrepe za zajezitev širitve okužb z novim koronavirusom po 15. februarju, ko bo potekla večina veljavnih ukrepov. Na Hrvaškem pričakujejo, da bodo sprejeli odločitev o odpiranju gostinskih lokalov vsaj za prodajo kave za s seboj, pa tudi ponovno odprtje telovadnic, poroča STA.