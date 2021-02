Drastično manj okužb v domovih za starejše: v ponedeljek brez okužb #video

Število novih okužb in tudi delež pozitivnih PCR-testov končno upadata, je povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager. Dodala je, da upajo, da bo ta trend navzdol vztrajal.

V ponedeljek brez okužbe med stanovalci v DSO

Število potrjenih primerov med oskrbovanci v domovih za starejše se je izrazito zmanjšalo in v ponedeljek v tej skupini ni bila potrjena nobena okužba. Na NIJZ opažajo, da se število okužb manjša v starejših starostnih skupinah, vztraja pa v delovni populaciji. Čakš Jagrova je dodala, da se k sreči manjša tudi število umrlih.

Dnevno število umrlih, pri katerih je bila okužba s SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh pred smrtjo glede na datum smrti med vsemi prebivalci in oskrbovanci. (Podatki v modrem kvadratu na koncu še niso dokončni)

Na novinarsko vprašanje o preverjanju rezultatov hitrih antigenskih testov s PCR-testi je odgovorila, da bo več o tem znanega ta teden.

Kot je na vladni novinarski konferenci poudarila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager, se zavedajo sedanjih težav, do katerih prihaja, ker nekateri po pozitivnem izidu hitrega testa na preverjanje s PCR testom čakajo dlje. V primeru zaposlenega v vzgoji in izobraževanju se tako v karanteno pošlje tudi vse otroke, s katerim je bil ta v stiku, test pa se v nekaterih primerih nato izkaže za lažno pozitivnega. Po pojasnilih Čakš Jagrove je bila sprva doktrina strokovnjakov, da se s PCR testom preverja okužbo pri tistih, ki so imeli pozitiven hiter test, a nimajo simptomov bolezni in nimajo epidemioloških povezav. Po zadnjem dogovoru skupine različnih strokovnjakov pod vodstvom ministrstva za zdravje pa bi se vsi s pozitivnim izidom hitrega testa ne glede na prisotnost simptomov potrjevali, vendar na način, da ne bo zamud. Tako pripravljajo sistem računalniškega vodenja podatkov, na odvzemnih mestih pa bi poskušali zagotoviti, da bi vsi pozitivni na hitrem testu po sporočilu SMS dobili napotke, kje naj se zglasijo ali kdo jih bo poklical, da bodo lahko najhitreje šli še na PCR test. Če se le da, bi test ponovili v tistem ali naslednjem dnevu, je pojasnila Čakš Jagrova in dodala, da bodo nekateri vendarle morali tudi do osebnega zdravnika. (STA)

Z "majhnim prehladom" se ljudje še vedno gibajo naokrog

Ob tem je opozorila, da ljudje v anketi še vedno pravijo, da imajo le majhen prehlad, da malo kihajo in se slabo počutijo. "To ni navaden prehlad. Vsakdo, ki zabeleži kakršenkoli simptom, naj gre na testiranje. S tem prepričanjem, da gre le za navaden prehlad, in gibanjem še naprej naokoli omogočamo širjenje virusa," je povedala. Ob tem je ljudi pozvala, naj spoštujejo izolacijo in karanteno, če so vanjo napoteni.

Upad novih primerov v Evropi in drugje po svetu

Zadnji dostopni podatki (do konca januarja) kažejo, da se razmere v Evropi umirjajo. Položaj z novim koronavirusom se po svetu nasploh izboljšuje, pri tem pa izstopata Evropa in Severna Amerika, kjer število novih primerov upada.

Kot je povedala Čakš Jagrova, podatki kažejo, da je trend v Evropi negativen, tudi Slovenija pa je v tem primerjalnem obdobju beležila 10-odstotni padec števila primerov. Se pa razmere še vedno zaostrujejo na Portugalskem, v Španiji in na Irskem.