Na Hrvaškem bistveno višje kazni za rabo ustaškega pozdrava

Ministrstvo za notranje zadeve je kot razlog za predlagane spremembe navedlo, da je zakon o kršenju javnega reda in miru star že več kot 46 let in da je sankcije treba uskladiti z današnjimi okoliščinami. Obenem so dodali, da so globe za prekrške na področju javnega reda in miru v drugih državah Evropske unije bistveno višje kot na Hrvaškem.

Kot primer je hrvaško ministrstvo navedlo tudi Slovenijo, kjer je za izpostavljanje simbolov, ki izražajo ali spodbujajo sovraštvo, zagrožene 834,59 evra denarne kazni, za žalitev uradne osebe pa od 417,29 do 834,59 evra.

Na Hrvaškem najvišja denarna kazen za prekrške, storjene z izpostavljanjem določenih simbolov, ki izražajo ali spodbujajo sovraštvo, ali z vzklikanjem ali petjem ustaškega ali nacističnega pozdrava, zdaj znaša 150 evrov. Po novem zakonu bi znašala od 700 do štiri tisoč evrov.

Nizke kazni ne odvračajo storilcev

Kot so pojasnili na ministrstvu, so tiste, ki so storili omenjeni prekršek, v večini primerov spoznali za krive in jim izrekli globe, vendar v zneskih 25, 27, 53 ali 150 evrov, "kar pa ni zadosten znesek, ki bi kršitelje odvrnil od tovrstnih kaznivih dejanj v prihodnje".

Od 700 do štiri tisoč evrov denarne kazni predlog zakona predvideva tudi za širjenje lažnih novic, žalitev uradne osebe med opravljanjem dolžnosti in za starše mladoletnih otrok, ki bi storili prekršek in za katere bi dokazali, da gre za posledico slabe vzgoje ali zanemarjanja.

Starše, ki bodo spodbujali svoje otroke h kršenju javnega reda in miru, bi po novem oglobili z od 300 do dva tisoč evri.

Denarne kazni za osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo, bi ostale enake in ne bi bile višje od stotih evrov. V zadnjih petih letih so na Hrvaškem po navedbah ministrstva namreč zabeležili le 66 kršitev na tem področju, predpisana kazen pa je primerljiva s tistimi v drugih članicah EU.