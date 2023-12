Na božični večer neznanci napadli več krščanskih vasi in ubili več deset ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je sporočila, da so zaenkrat še neznanci napadalci med drugim tudi požigali hiše, avtomobile in motorje. Foto: Reuters

V Nigeriji so oboroženi neznanci na božični večer najverjetneje usklajeno izvedli napade na več krščanskih vasi in ubili več deset ljudi. Policija je danes sporočila, da so neznanci v nedeljo skupno napadli 15 vasi v zvezni državi Plateau, poroča nemška tiskovna agencija dpa.