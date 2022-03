Na bodočem nogometnem stadionu našli deset okostij iz rimskih časov

V Gloucestershiru v Združenem kraljestvu so med izkopavanjem zemljišča poleg avtoceste, kjer bodo zgradili eko park in nogometni stadion, arheologi našli deset okostij in več predmetov iz rimskih časov. Poleg okostij so našli tudi rimske kovance, keramiko in nakit. Arheologi ocenjujejo, da naj bi bili vsi artefakti stari približno 1.500 let.

Osteoarheologinja Sharon Clough je dejala, da je bilo delo na zemljišču zelo razburljivo. "Izkopali smo deset okostij ljudi, za katere mislimo, da so jih pokopali v rimskem času. Kovanci so za opredelitev časa zelo koristni, saj so na njih upodobljeni različni rimski cesarji, kar kaže na precej točen datum," je dodala.

Med najdenimi okostji tudi okostja družine

Raziskovalci organizacije Costwold Archaeology, ki so bili na zemljišču štiri tedne, so dejali, da je bilo več okostij pokopanih skupaj, kar kaže na to, da je bila tam verjetno družina, ki je živela v rimski vili – podeželski hiši s posestvom, zgrajeni za višji razred.

"Glede na način, na katerega so bili ti ljudje pokopani, lahko ugotovimo njihov status, torej ali so bili bogati, in rituale njihovih pokopov. Ko bomo z delom popolnoma končali, upam, da bomo imeli izjemno zgodbo o ljudeh, ki so živeli in delali v rimskih časih," je še povedala osteoarheologinja.

Najdeni artefakti na ogled v lokalnem muzeju

Ko bodo arheologi končali s preiskovanjem, analizo in poročilom, bodo najdene predmete razstavili v lokalnem muzeju.

Mark Brett, višji vodja projekta, je dejal, da bodo z delom nadaljevali še več tednov. "Iz takih odkritij se lahko naučimo ogromno. Predvsem, kako so ljudje živeli in s čim vse so se ukvarjali," meni.

Na zemljišču bodo zgradili lesen stadion

Arheološka dela potekajo na zemljišču, kjer bodo zgradili lesen stadion s pet tisoč sedeži za nogometni klub Forest Green Rovers.

Predsednik četrte angleške lige Dale Vince je dejal, da je bil nad iznajdbo presenečen: "Vedeli smo, da je na tej zemlji nekoč stala rimska vila, nismo pa pričakovali, da bomo našli toliko zanimivih stvari. Iznajdba se mi zdi zelo zanimiva in zdi se, da so ljudje na tem območju živeli več stoletij."