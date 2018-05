Na Apeninskem polotoku dosegli dogovor o koalicijski pogodbi

Italijanski stranki Liga in Gibanje petih zvezd sta po enotedenskih pogajanjih v sredo dosegli dogovor o koalicijski pogodbi. Gre za 40 strani dolg dokument, ki vključuje 22 točk. Med njimi ni načrta za izstop iz območja evra, ki naj bi bil v osnutku koalicijske pogodbe. Stranki naj bi danes začeli iskati premierja.

V programu, ki ga vključuje koalicijska pogodba, je načrt revizije od leta 2012 veljavne pokojninske reforme. Okrepili naj bi tudi boj proti nezakonitemu priseljevanju in v povezavi s tem olajšali izgone.

Di Maio: Koalicijska pogodba je največja politična novost zadnjega leta

Med drugim načrtujejo, da bi zmanjšali število poslancev. Sistem oskrbe z vodo naj bi ostal v rokah države, dosegli pa naj bi tudi dogovor o ponovni preučitvi zakona o obveznem cepljenju.

Vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je omenjeno koalicijsko pogodbo označil za največjo politično novost zadnjega leta. "Italijanom bo prinesla, kar si državljani želijo: spremembo," je sporočil Di Maio.

Kot morebitni kandidat za premierja se omenja Emilio Carelli

Ime novega italijanskega premierja medtem še ni na vidiku. Tako Di Maio kot prvi mož Lige Matteo Salvini zagotavljata, da bo ta položaj zasedel politik in ne strankarsko neodvisni strokovnjak.

Trenutno se kot morebitnega kandidata omenja nekdanji novinar in senator Gibanja pet zvezd Emilio Carelli. Po besedah Salvinija bi lahko z Di Maiom predsedniku države Sergiu Mattarelli najpozneje do ponedeljka predstavila imena premierja in ministrov.

Predstavniki Gibanja pet zvezd in Lige so pogajanja o sestavi vlade začeli prejšnji teden, pretekli četrtek pa so Mattarello zaprosili, naj jim rok za pogovor podaljša še do konca tedna. Prvi napredek so v obeh strankah potrdili že v soboto, v nedeljo pa so dosegli osnovni dogovor.