Moški s sekiro in noži vdrl v šolo na Švedskem

V eno od šol v Varbergu na jugu Švedske je vdrl moški, oborožen s sekiro in noži. Kot je danes sporočila policija, naj bi pri tem s sekiro lažje ranil enega od učencev.

Okoliščine incidenta v mestu kakih 80 kilometrov južno od Göteborga še niso znane. Moškega so kmalu po incidentu prijeli blizu šole. Po navedbah policije je moški domnevno povezan tudi s požarom v bližnji okolici šole.

Moški je imel pri sebi dva noža in sekiro, na glavi pa nekaj podobnega ščitniku za varjenje. Noža, ščitnik in sekiro so mu policisti zasegli, piše STA.