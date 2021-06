Mojstri preživetja "črvi zombiji": 24 tisoč let so bili zamrznjeni, Rusi so jih oživili

Ruski znanstveniki so obudili tako imenovane črve zombije, ki so bili na Arktiki zamrznjeni 24 tisoč let. Te mikroskopske večcelične živali sladkovodno okolje naseljujejo že približno 50 milijonov let. V dosedanjih študijah so ugotovili, da so ti organizmi lahko preživeli približno desetletje pri minus dvajsetih stopinjah Celzija. Najnovejša študija, objavljena v reviji Current Biology, razkriva, da lahko ti pametni organizmi preživijo ekstremni mraz in živijo še milijone let.

Vzorce teh mikroskopsko majhnih organizmov, ki so jih nekoč zaradi okroglih, razcepljenih ust imenovali tudi kotačniki, so izkopali iz permafrosta na severovzhodu Sibirije, trajno zmrznjenih tal, ki se je pojavil v zadnjem obdobju pleistocena pred približno 11.700 leti, navaja študija. Vzorce so vzeli iz reke Alazeya v ruskem Jakutsku na daljnem severu, iz globine treh metrov in pol, datirali pa so jih za obdobje med 23.960 in 24.485 leti pred našim štetjem, je še zapisano v študiji.

Raziskovalci so še ugotovili, da se te nedavno odmrznjene živali razmnožujejo nespolno, enostavno pa se lahko tudi klonirajo, ko so enkrat odmrznjene. Ti zombiji niso prva bitja, ki so jih ruski znanstveniki že odtajali in obudili, ogorčice oziroma nematode so se na primer obnovile po 42 tisoč v permafrostu zamrznjenih letih.

Bdelloid rotifer - Adineta vaga (Davis, 1873) survived 24,000 years frozen in the Siberian permafrost https://t.co/bxOsEsrAhB — WoRMS (@WRMarineSpecies) June 9, 2021

Preprost postopek oživljanja

"V petrijevko, napolnjeno s primerno tekočino, damo košček permafrosta in počakamo, da si organizmi opomorejo od mirovanja. Potem se začnejo premikati in množiti," je razložil Stas Malavin, raziskovalec Inštituta za fizikalno-kemijske in biološke probleme v znanosti o tleh v ruskem mestu Puschino.

Odkritje je ključno za kriobiologijo oziroma razumevanje, kako lahko organizmi preživijo pri izredno nizkih temperaturah. Pri ljudeh smo daleč od tega, je še pojasnil Malavin. "Bolj ko je organizem zapleten, težje ga ohranimo živega zamrznjenega. Pri sesalcih to trenutno ni mogoče," je dodal.

Mesto vzorčenja, rezultati bioinformatike in eksperimentalni postopki (Foto: Current Biology)