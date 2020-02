Močna burja kosila po Dalmaciji, tovornjaki padali kot za stavo

V Dalmaciji je v sredo pihal eden od najmočnejših vetrov v zadnjem obdobju. Na Paškem mostu so najmočnejši sunki burje dosegli hitrost do 217 kilometrov na uro, na Svetem Juriju, najvišjem vrhu Biokova, pa do 201 kilometer na uro. Na spletu se je pojavil tudi videoposnetek, ki kaže, kako je močan veter na avtocesti proti Dugopolju prevrnil tovornjak.

Kot poroča spletni portal Index.hr, je temperatura zraka na Svetem Juriju okoli druge ure ponoči padla na -13 stopinj Celzija, zaradi močnega vetra pa je bil občutek mraza -29 stopinj Celzija. Vzdolž Jadranske obale so tudi danes zaprte številne ceste, materialne škode pa ni samo na Jadranu, ampak je tudi v celinskem delu države. Razmere v prometu ostajajo negotove, trajekti ne vozijo, samo na Masleničkem mostu pred Zadrom je veter včeraj prevrnil tri tovornjake.

Dalmacija ostaja odrezana od sveta

Dalmacija po poročanju Indexa tako tudi danes ostaja odrezana od sveta. V Makarski so posamezni sunki vetra dosegli hitrost malo pod 200 kilometrov na uro. V mestu so porušena številna drevesa, zlomljeni so reklamni panoji, škoda pa se pozna tudi na številnih avtomobilih. Splitski gasilci in njihovi kolegi iz drugih obmorskih krajev minuli dan in noč polne roke dela tudi z gašenjem požarov, ki so bodisi izbruhnili na prostem bodisi na katerem od parkiranih vozil.

Olujni vjetar sa brzinom i do 85 kilometara na sat duva u Trebinju. Protekle noći je čupao stabla, kidao grane, skidao crijep sa kuća i prevrtao šlepere. @AtvBanjaluka #atvVijesti pic.twitter.com/Egw8vvIuQg — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) February 6, 2020

Strehe in dele zgradb odnašalo tudi v Zagrebu

O gmotni škodi poročajo tudi s severa države. Samo na območju Zagreba so v sredo zabeležili 25 intervencij. Veter, ki je dosegel sunke okoli 80 kilometrov na uro, je odnašal strehe in dele zgradb ter izruval številna drevesa. Škoda je nastala na številnih vozilih, ki so bila parkirana v bližini stavb, ki jih je poškodoval veter.

Veter posredni krivec za eno smrtno žrtev

V Osjčkeo-baranjski županiji je bil močan veter tudi posredni krivec za eno smrtno žrtev. 63-letnica je umrla, ko je poskušala na podstrešju popraviti poškodovane ploščice, pri tem pa izgubila ravnotežje in padla. Vremenske razmere naj bi se na Hrvaškem čez dan umirile, za zdaj pa je za področje Dalmacije še vedno razglašen rdeči alarm.