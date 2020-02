Posledice hudega vetra: na gimnaziji v Kranju danes odpadel pouk

Na širšem območju Kranja in drugod po državi, kjer je v torek in sredo pustošil močan veter, danes poteka odstranjevanje posledic neurja. Nastala je velika materialna škoda, zlasti zaradi odkritih streh, podrtih drogov in ograj ter uničenih vozil, na katere so padla drevesa. Na gimnaziji v Kranju danes zaradi odkrite strehe nimajo pouka, piše STA.

Zaradi močnega vetra so v preteklih dvanajstih urah zaznali 142 dogodkov na območjih 47 občin. Veter je podiral drevje, drogove telefonije in elektrodistribucije ter odkrival ostrešja objektov. Zaradi podrtega drevja je bil na nekaj cestnih relacijah oviran promet ter poškodovanih nekaj osebnih vozil. Za sanacijo posledic so bili aktivirani gasilci 62 gasilskih enot, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Odprava posledic mogoča šele danes

Ker je bilo zaradi močnih sunkov vetra gibanje na prostem v sredo nevarno, bo odprava posledic vetra mogoča šele danes. Upravljavce ceste in komunalna podjetja čaka pospravljanje podrtih dreves in predmetov, ki jih je odnesel veter. V Komunali Kranj so že napovedali, da se bodo ekipe lotile pospravljanja odpadkov, ki jih je raznesel veter, piše STA.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj na Zlatem polju zaradi popravila strehe danes ni pouka. Foto: Gasilsko reševalna služba Kranj

Lastnike nepremičnin pa čaka prijava škode zavarovalnicam in popravilo odkritih streh ter odprava drugih posledic, ki jih je veter pustil na hišah in preostalih stavbah. Na Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj na Zlatem polju zaradi popravila odkrite strehe ni pouka, še piše STA.

Zaradi odstranjevanja posledic včerajšnjega neurja bo danes ponekod oviran promet, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste in voznike poziva k previdnosti. Zaprte ostajajo lokalne ceste Šenčur-Britof, Preska-Tehovec-Suše in Sora-Topol pri Medvodah. Cesta Kranj-Jezersko - to so zvečer zaprli zaradi podrtega drevja, ki ga v močnem vetru niso mogli varno odstraniti - pa je odprta in ponovno prevozna.