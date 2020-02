Veter odkril del strehe, dijaki ne smejo iz gimnazije

Po neuradnih informacijah trenutno poteka varna evakuacija dijakov.

"Gibanje na prostem je zaradi izredno močnega vetra nevarno, zato vam svetujemo, da se zadržujete v notranjih prostorih," so sporočili iz Gasilsko reševalne službe Kranj.

Tudi sicer na Policijski upravi (PU) Kranj občane pozivajo k veliki previdnost zaradi vetra. Največ težav je po njihovih podatkih trenutno ravno na območju Kranja z okolico.

S PU Kranj so še sporočili, da je veter med drugim odtrgal reklamna panoja na Ljubljanski cesti v Kranju in v Šenčurju. Na Zgornjem Brniku, med Britofom in Šenčurjem, med Podtaborom in Tržičem in v Tenetišah je na ceste podrl več dreves. Na avtocesti med Torovim in Brnikom je z vozila odneslo del tovora. Na Planini je veter odtrgal več ograjnih panelov, ki so pristali na cesti.

Po napovedi Arsa bo danes še pihal zmeren do močan veter severnih smeri, ki bo najmočnejši v Zgornjem Posočju, pod Karavankami, v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah. Tam bodo najvišje hitrosti vetra od 70 do 90 kilometrov na uro, krajevno lahko tudi okoli 100 kilometrov na uro. Drugod bodo najmočnejši sunki vetra okoli 70 kilometrov na uro. V drugi polovici noči na četrtek bo veter slabel.