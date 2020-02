Do konca tedna nas bo razveseljevalo lepo vreme #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vetrovnem začetku tedna se bodo razmere danes umirile. Četrtek bo jasen in sončen, lepo vreme pa bomo deležni vse do konca tedna. Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo pretežno jasno, občasno bo na nebu le nekaj koprenaste oblačnosti. Veter bo dopoldne povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Sončno vse do nedelje

Jutri bo povečini jasno, le na vzhodu občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. Živo srebro se bo čez dan gibalo od 5 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno jasno, v notranjosti Slovenije bo sprva nekaj nizke oblačnosti. V nedeljo bo začel pihati jugozahodni veter. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo pretežno oblačno, na severu in na vzhodu pa povečini sončno, še poročajo na Arsu.

Vremensko dogajanje po Evropi: