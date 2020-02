Obeta se izreden vremenski preobrat: sunkovito se bo ohladilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji teden bo predvsem nad vzhodni del osrednje Evrope in Balkan prinesel izrazit hladen sunek, ki bo vrhunec dosegel v četrtek, napovedujejo na vremenski spletni strani Severe Weather Europe . Ohladilo se bo zelo hitro, temperature se bodo v pol dneva ponekod spustile tudi za 20 stopinj Celzija!

Hladna zračna masa bo sredi prihodnjega tedna sunkovito nadomestila toplejši zrak, ki se nad našimi kraji zadržuje v teh dneh, in za krajši čas drastično in predvsem sunkovito znižala temperature na območju Balkana, vzhodnega dela srednje Evrope in Mediterana.

Temperaturna anomalija, kot vremenski preobrat imenuje spletni portal Severe Weather Europe, bo najbolj izrazita v osrčju balkanskega polotoka in na območju Tunizije, kjer se bo v zelo kratkem času ohladilo tudi za 20 stopinj Celzija.

Sodeč po zgornjem prikazu gibanja hladnejše zračne mase bomo zelo hitro znižanje temperatur izkusili tudi v Sloveniji. Četrtkovo jutro bo po napovedih Severe Weather Europe tudi do 15 stopinj Celzija hladnejše od torkovega.

Pri nas se bo ponovno ogrelo šele prihodnjo soboto, pravi zimski mraz pa bo takrat še vedno vztrajal predvsem nad deli Grčije ter nad Črnim in Sredozemskim morjem.

Preberite tudi: