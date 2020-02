Rdeči alarm na Hrvaškem: sunki vetra tudi do 185 kilometrov na uro #video

Za hrvaško obalo so danes razglasili rdeči alarm zaradi orkanskega vetra, ki bo pihal tudi do 185 kilometrov na uro. Pristojne službe so prebivalce Zagreba opozorile, da danes lahko pričakujejo sunke vetra tudi do 155 kilometrov na uro. Splitčane je medtem danes zjutraj presenetil sneg z dežjem. Sneži tudi v dalmatinskem zaledju. Obalni ladijski promet je prekinjen.

Izjemno nevarne vremenske razmere zaradi vetra ob hrvaški obali pričakujejo od Reke do Dubrovnika. Za celotno območje hrvaške obale, razen zahodne obale Istre, so razglasili rdeči alarm, ki velja tudi za notranjost Dalmacije do Knina. Hrvaški hidrometeorološki zavod na tem območju pričakuje sunke vetra s hitrostjo do 185 kilometrov na uro, poroča STA.

Močne sunke vetra pričakujejo tudi v Zagrebu

Preostala območja države so zaradi močnega severnega vetra "obarvali" v oranžno, kar pomeni, da bo vreme nevarno tudi za ljudi. Napovedana je hitrost vetra do 110 kilometrov na uro. Medtem je zagrebški urad za nujna posredovanja ljudi pozval k previdnosti, ker pričakujejo sunke vetra do 155 kilometrov na uro, kar lahko povzroči nevšečnosti v prometu ter škodo na poslopjih in drevesih.

Sneg z dežjem v Dalmaciji. Video: YouTube.

Na območju Splita je danes občasno med dežjem padal sneg, rahlo je snežilo tudi v večjem delu splitskega zaledja. Na območju Imotskega so se danes zjutraj zbudili pod tanko snežno odejo. Najnižja temperatura je bila danes zjutraj na gori Biokovo nad Makarsko. Namerili so minus 9 stopinj Celzija.

Zaradi slabih vremenskih razmer trajekti ne vozijo

Rdeči alarm na Hrvaškem. Foto: zajem zaslona Iz hrvaškega avtokluba so sporočili, da je zaradi vetra na avtocesti Zagreb-Reka med odcepoma Bosiljevo II in Kikovica hitrost omejena na 60 kilometrov na uro. Kot so dodali, je zaradi slabih vremenskih razmer prekinjen tudi ladijski promet med celino in večino jadranskih otokov.

Na nevarne vremenske razmere je v svojem znanem humorističnem slogu na Twitterju opozorila tudi hrvaška gorska reševalna služba. "Pazite na horizontalno odpihnjene zabojnike, vertikalno pa na nepritrjeni gradbeni material. Izlete preložite do prve bonace," so zapisali. Dodali so, da v primeru nesreče državljani lahko pokličejo številko 112.