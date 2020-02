Danes veter tudi s hitrostjo okoli 100 kilometrov na uro #animacija

Danes bo pihal zmeren do močan veter severnih smeri, ki bo najmočnejši prav v Zgornjem Posočju, pod Karavankami, v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah. Hitrost vetra bo ponekod od 70 do 100 kilometrov na uro, krajevno lahko tudi do okoli 100 kilometrov na uro, zato so pri Agenciji za okolje izdali opozorilo. Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Na Primorskem bo danes pretežno oblačno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možna bo tudi kakšna manjša snežna ploha. Pihal bo zmeren severni veter, ki se bo čez dan še okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Arso zaradi močnega vetra izdal opozorilo



Po podatkih Agencije za okolje bo danes pihal zmeren do močan veter severnih smeri, ki bo najmočnejši v Zgornjem Posočju, pod Karavankami, v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah, kjer bodo najvišje hitrosti vetra od 70 do 90 kilometrov na uro, krajevno lahko tudi okoli 100 kilometrov na uro. Drugod bodo najmočnejši sunki vetra okoli 70 kilometrov na uro. V noči na četrtek bo veter slabel.

Vikend bo sončen

Zvečer in v prvem delu noči bo še vztrajal zmeren do močan severnik, ki se bo proti jutru polegel. Četrtek bo pretežno jasen, občasno bo nekaj koprene oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzije. Živo srebro se bo čez dan gibalo od 4 do okoli 10 stopinj Celzija.

V petek bo precej jasno. V soboto bo na vzhodu nekaj več oblačnosti, drugje bo še sončno vreme.