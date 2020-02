Močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in oviral promet

Državo je v dopoldanskih urah zajela hladna fronta, ki je skupaj z močnim vetrom povzročila številne nevšečnosti. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa in drogove. Ponekod je oviran promet. Neurja pa so medtem zajela tudi Hrvaško, Avstrijo in Nemčijo.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so samo v regijskem centru Maribor v času močnega vetra na območju občine Maribor zabeležili šest dogodkov. Po za zdaj znanih informacijah je močan veter podiral drevesa in drogove ter odkrival strehe. Na kraju dogodkov posredujejo gasilci GB Maribor in dve prostovoljni gasilski društvi - PGD Kamnica in PGD Maribor.

Ostali brez električne energije

V Ljutomeru je veter podrl tri drevesa, ki so padla čez cesto, a so jih gasilci PGD Babinci s cestišča že odstranili. Na omenjenem območju se je v jutranjih urah sicer zgodil izpad električne energije. Brez te je ostalo 739 odjemalcev. Brez elektrike je ostalo tudi 1.185 odjemalcev v Apačah in 2. 302 odjemalcev v občini Duplek.

Meteorna voda zalila več objektov

Nekaj nevšečnosti je hladna fronta z močnim vetrom povzročila tudi v prestolnici, kjer ravno tako poročajo o več podrtih dreves, ki so padla na cestišča ali objekte. Meteorna voda je zalila več objektov. Posredujejo gasilci GB Ljubljana, delavci elektropodjetij ter VO-KA Snaga.

V občini Grosuplje je močan veter odkril streho stanovanjskega objekta. Na kraj so se napotili gasilci PGD Grosuplje, ki so odkriti objekt zasilno prekrili s ponjavo. V Domžalah je veter podrl drevo na lokalno cesto Študa-Ilhan. Gasilci PGD Študa in CRZ Domžale so ga razžagali in odstranili.

Iz Kočevja poročajo o snežni plohi.

Vremensko dogajanje ovira promet

Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na gorenjski avtocesti pri priključku Lipce proti Avstriji, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.

Arso izdal opozorilo

Zaradi močnega jugozahodnika, ki je dopoldne ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Štajerskem v sunkih presegal 70 kilometrov na uro, je agencija za okolje (Arso) izdala opozorilo. Jutri naj bi se veter po napovedih še okrepil.

Ta bo najmočnejši v Zgornjem Posočju, pod Karavankami, v severovzhodni Sloveniji in višjih legah, kjer bodo najvišje hitrosti vetra od 70 do 90 kilometrov na uro, krajevno lahko tudi okoli 100 kilometrov na uro. Drugod bodo najmočnejši sunki vetra dosegli okoli 70 kilometrov na uro. V noči na četrtek bo veter slabel, so opozorili na državnem centru za obveščanje.