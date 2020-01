Nori prizori: morska pena prekrila ulice Katalonije #video

Morska pena, ki jo je ob nevihti povzročilo nemirno morje, je zalila ulico Tossa De Mar v mestu Girona, ki leži v severovzhodnem delu Katalonije. Podobnega pojava so bili deležni tudi prebivalci Balearov. Španske oblasti so zaradi neviht in stopnjevanja slabega vremena že razglasile rdeči alarm, poroča stran rt.com.

Po pisanju strani je na Majorki že začelo primanjkovati stvari v trgovinah, saj transport prek razburkanega morja ni mogoč. Reševalne službe so do zdaj posredovale v 322 intervencijah. Poleg poplavljenih ulic so sunki vetra s hitrostjo približno 84 kilometrov na uro podirali številna drevesa in sprožili plazove.

Nevihta Glorija je do zdaj zahtevala štiri smrtne žrtve.