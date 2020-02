Arso opozarja: veter bo presegel 70 kilometrov na uro #foto

Zjutraj in zgodaj dopoldne bo ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Štajerskem pihal močan jugozahodnik, ki bo v sunkih presegel hitrost 70 kilometrov na uro, zato so pri Agenciji za okolje izdali opozorilo. Veter bo zaznamoval tudi jutrišnjo sredo, v noči na četrtek pa bo ponehal.

Zjutraj bo ponekod rosilo ali rahlo deževalo. Dopoldne bo pas dežja hladne fronte od severa prešel Slovenijo. Za njo bo popoldne spremenljivo oblačno, še vedno bo možna kakšna manjša ploha. Zapihal bo okrepljeni severni veter. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale večinoma od 7 do 15 stopinj Celzija, vendar se bo čez dan zaradi vetra že hladilo, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Arso zaradi močnega vetra izdal opozorilo



Zjutraj in zgodaj dopoldne bo ponekod na Notranjskem, Kočevskem in Štajerskem pihal močan jugozahodnik, ki bo v sunkih presegel hitrost 70 kilometrov na uro.

Veter bo v noči na četrtek ponehal

Podobno vremensko dogajanje lahko pričakujemo tudi jutri. Na Primorskem bo pretežno jasno, drugod po državi bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Ni izključena možnost manjše snežne plohe. Pihal bo tudi zmeren severni veter, ki se bo predvsem na Gorenjskem in severovzhodnih krajih čez dan še okrepil.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1 stopinja Celzija, ob morju bo za odtenek topleje - namerili bomo okoli 4 stopinje Celzije. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzije. V noči na četrtek bo veter ponehal. V četrtek in petek bo precej jasno s hladnim jutrom.