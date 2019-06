Močan potres na jugozahodu Kitajske zahteval smrtne žrtve

6.0-magnitude earthquake rattled Yibin City in Sichuan, China. No casualties reported yet pic.twitter.com/wQR888PU8Y

Do zdaj so že več ljudi rešili izpod ruševin. Od 134 ranjenih jih je okoli 50 v bolnišnicah. Večina žrtev je umrla pod ruševinami.

Blizu žarišča potresa se je porušil hotel

Potres je imel žarišče blizu mesta Yibin v provinci Sečuan. Območje je stresel okoli 23. ure po lokalnem času. Sledilo je več popotresnih sunkov, med katerimi je imel najmočnejši magnitudo 5,1.

UPDATE: 12 people dead and another 125 injured after 6.0-magnitude earthquake hit Sichuan, SW China. Search operation continues https://t.co/FHxt3X2CkT pic.twitter.com/ImZEX8IfFx — China Xinhua News (@XHNews) June 18, 2019

Zaradi potresa so nastale razpoke na več cestah, zaprli so tudi glavno avtocesto med mestoma Yibin in Luzhou. Nekatere odseke cest so zaprli. Kitajska tiskovna agencija Xinhua je poročala, da se je blizu žarišča potresa porušil hotel, a o morebitnih žrtvah ni poročil.

Update: 11 killed, 122 injured after a 6.0-magnitude earthquake hit Sichuan Province at 10:55 p.m. Monday (Beijing Time) https://t.co/yDnHjO3Q2y pic.twitter.com/pLVyb9ywco — China Xinhua News (@XHNews) June 18, 2019

Pri reševanju sodeluje več kot 500 gasilcev, vlada pa je prizadetemu prebivalstvu poslala pet tisoč šotorov in deset tisoč zložljivih postelj. V Sečuanu so potresi pogosti. Najbolj smrtonosen je bil potres z magnitudo 7,9, ki je leta 2008 zahteval okoli 87 tisoč smrtnih žrtev.