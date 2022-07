Močan pok preplašil Zagrebčane

Prebivalce hrvaške prestolnice je danes malo po 12. uri prestrašil močan pok. Mnogi Zagrebčani so mislili, da je eksplodirala bomba ali pa da je državo znova prizadel močan potres.

Številni so zbežali iz stavb, ob poku so se tresle šipe na oknih, na družbenih omrežjih pa so se vsula vprašanja, kaj se dogaja v Zagrebu. Nekateri so Evropsko-mediteranskemu seizmološkemu centru (ESMC) prijavljali nov potres.

Kot je nato za hrvaški medij 24sata pojasnil poveljnik gasilcev Siniša Jembrih, se je pok zgodil ob prebijanju zvočnega zidu, saj na območju Hrvaške poteka vojaška vaja, v katerih sodelujejo vojaška letala Mig.

To naj bi se v preteklosti že kdaj zgodilo, a še nikoli tako blizu gosto poseljenega območja. Hrvaški mediji dodajajo, da je obrambno ministrstvo očitno pozabilo poslati obvestilo o vojaških vajah.

Kasneje je hrvaško ministrstvo sporočilo, da poteka vojaška vaja zračnih sil 191. lovske eskadrilje in da lahko med 12. in 14. uro med preleti pride do prebijanja zvočnega zidu.

"Vse aktivnosti se izvajajo v predpisanih conah letenja v skladu s predpisi in pravili, ki urejajo uporabo zračnega prostora v Republiki Hrvaški," so po poročanju hrvaškega portala N1 sporočili z ministrstva.