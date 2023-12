Mladi Avstralec umrl zaradi poškodb po padcu v luknjo na plaži

Po poročanju avstralskih medijev je bilo potrebno posredovanje okrog 15 ljudi, da so fanta potegnili iz približno meter in pol globoke luknje.

Na plaži v Avstraliji si je skupina prijateljev preteklo soboto izkopala veliko luknjo, v katero je eden od njih nepričakovano padel, pri tem pa ga je zasul pesek. Po posredovanju prisotnih in nato še reševalcev so 23-letnika odpeljali v bolnišnico, vendar je kljub zdravljenju v četrtek umrl zaradi posledic poškodb.

Skupina mladih Avstralcev je prejšnji konec tedna na plaži na otoku Bribie Island severno od Brisbana izkopala luknjo, ki naj bi jo uporabili za pečenje odojka, poročajo avstralski mediji in britanski BBC. Eden izmed njih, 23-letni Josh Taylor, je padel v luknjo, pri tem pa ga je zasul pesek.

Oblasti še vedno preiskujejo okoliščine, ki so pripeljale do njegove smrti

Po poročanju avstralskih medijev je bilo potrebno posredovanje okrog 15 ljudi, da so ga potegnili iz približno meter in pol globoke luknje. Nato so ga reševalci oživljali, dokler na kraj dogodka ni prispel helikopter, s katerim so ga odpeljali v bolnišnico.

Triindvajsetletni Taylor je kljub zdravljenju v bolnišnici v četrtek podlegel poškodbam. Oblasti še vedno preiskujejo okoliščine, ki so pripeljale do njegove smrti.