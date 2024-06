Socialna agenda in industrijski razvoj Evrope morata biti najvišji prioriteti naslednjega mandata, je na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) poudaril minister Luka Mesec. Industrijska renesansa mora iti po njegovem mnenju z roko v roki z novim zelenim dogovorom in izboljšanjem socialnega modela.

Svet EPSCO sestavljajo ministri in ministrice vseh držav članic EU, pristojni za zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje in varstvo potrošnikov. Ministri in ministrice so na tokratnem zasedanju, ki je bilo zadnje pod belgijskim predsedstvom Svetu EU, med drugim razpravljali o socialni razsežnosti notranjega trga, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Slovenija je na zasedanju izrazila prepričanje, da morata biti socialna agenda in industrijski razvoj Evrope najvišji prioriteti naslednjega mandata.

Mesec: Vemo, kdaj smo izgubili svoj položaj

"Leta 2008 je bila EU še vedno največje gospodarstvo na svetu in vemo, kdaj smo izgubili svoj položaj. Prav v desetletju, ko je Kitajska gradila hitre vlake, bolnišnice in tako naprej, ZDA so izvajale fiskalno ekspanzijo, mi pa smo izgubili svoj položaj s poskusom izvajanja fiskalne varčnosti," je opozoril Mesec. Ta se je po prepričanju ministra izkazala za popolnoma uničujočo ne le za socialni model, ampak tudi za evropsko konkurenčnost in industrijo.

Belgijsko predsedovanje svetu EPSCO je po navedbah ministrstva zaznamovalo intenzivno delo na področju krepitve socialne Evrope. Med drugim je še posebej pomembno delo na področju socialnih naložb in razprav, ki bodo prispevale k oblikovanju prihodnje strateške agende EU.

Svet EPSCO je na zasedanju sprejel splošni pristop k predlogu direktive za revizijo direktive o evropskih svetih delavcev, ministri pa so se seznanili tudi s poročilom o napredku predlogov direktiv za izboljšanje delovnih pogojev pripravnikov in uresničevanje načela enakega obravnavanja.

Svet EPSCO je potrdil ključna sporočila o izvajanju priporočila sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela in odobril sklepe o ustreznosti pokojnin ter o vlogi politik na področju trga dela, spretnosti in socialnih politik za odporna gospodarstva ter prostovoljna vodilna načela za ocenjevanje ekonomskih učinkov reform, so še navedli v sporočilu.