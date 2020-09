Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Države članice EU so enotne v pozivu k celoviti implementaciji sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Unije, je po današnjem pogovoru s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom povedal irski premier Micheal Martin. Michel je ob tem britansko vlado, ki z zakonom o notranjem trgu namerava kršiti izstopni sporazum, pozval k odgovornosti.

"Evropska sedemindvajseterica enotno poziva k celoviti implementaciji izstopnega sporazuma oziroma protokola o Severni Irski," je po telefonskem pogovoru s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom na Twitterju zapisal irski premier Micheal Martin in dodal, da je mednarodno pravo in dogovore treba spoštovati.

Michel: Na kocki je mednarodna kredibilnost Velike Britanije

Predsednik Evropskega sveta, ki združuje voditelje 27 držav članic EU, se je prav tako zavzel za celovito implementacijo izstopnega sporazuma, mir in stabilnost na Irskem ter ohranitev celovitosti enotnega trga. "Čas je, da britanska vlada prevzame svojo odgovornost," je poudaril Michel in dodal, da je na kocki britanska mednarodna kredibilnost.

Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier pa je medtem zavrnil kritike britanskega premierja Borisa Johnsona, da je protokol o Severni Irski, katerega namen je preprečiti tako imenovano trdo mejo na irskem otoku, grožnja celovitosti Združenega kraljestva. "Ta občutljiv kompromis smo z Borisom Johnsonom in njegovo vlado sklenili, da bi zavarovali mir in stabilnost na irskem otoku," je prek Twitterja sporočil Barnier.

Britanski premier Boris Johnson je v sobotni izdaji britanskega časnika Telegraph poudaril, da EU grozi z vzpostavitvijo carinske meje na Irskem morju, s čimer bo Severno Irsko ločila od države. Foto: Reuters

Johnson je namreč v sobotni izdaji britanskega časnika Telegraph poudaril, da EU grozi z vzpostavitvijo carinske meje na Irskem morju, s čimer bo Severno Irsko ločila od države. Zato je po njegovem mnenju treba sprejeti predlog zakona o notranjem trgu. Ta ureja trgovanje znotraj Združenega kraljestva po brexitu, med drugim pa predvideva, da ne bi uvedli novih kontrol nad blagom na poti iz Severne Irske v druge dele države.

Major in Blair britanske poslance pozvala, naj zavrnejo Johnsonov predlog

Poleg tega bi britanskim ministrom omogočil prilagoditev ali neupoštevanje pravil glede pretoka blaga, ki bodo začela veljati prvega januarja, če London in Bruselj ne bosta dosegla trgovinskega dogovora. S tem bi uradni London kršil sporazum o izstopu iz Unije in mednarodno pravo. Britanci zavračajo pozive Bruslja k umiku spornih določil iz predloga zakona, poroča STA.

K zavrnitvi tega predloga sta britanske poslance danes pozvala nekdanja britanska premierja John Major in Tony Blair, ki sta sicer ostra nasprotnika brexita. Nekdanji konservativni premier Major in nekdanji laburistični premier Blair sta v današnjem prispevku za časnik Sunday Times ravnanje britanske vlade označila za neodgovorno, napačno in nevarno. Poudarila sta, da je spoštovanje mednarodnih pogodb ravno tako pomembno kot spoštovanje domačega prava, piše STA.