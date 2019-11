Merklova priznala: Evropa tega ni sposobna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Merklova je znova ponovila zavezo, da bo Nemčija do leta 2024 svoj obrambni proračun dvignila na 1,5 odstotka BDP.

"Danes je vzdrževanje zveze Nato v našem interesu celo bolj kot med hladno vojno," je poudarila in dodala: "Evropa se sama trenutno ni sposobna braniti. Odvisni smo od transatlantskega zavezništva, zato je prav, da ga podpiramo in prevzamemo več odgovornosti." Napovedala je, da bo Evropa začela uresničevati svoje ambicije po večji vlogi v zavezništvu, katerega glavna sila so ZDA.

Govor odziv na Macronov intervju

Merklova je znova ponovila zavezo, da bo Nemčija do leta 2024 svoj obrambni proračun dvignila na 1,5 odstotka BDP, nato pa ga bo postopno dvigovala do ciljnih dveh odstotkov, kar naj bi dosegli okoli leta 2030.

Današnje besede Merklove so po poročanju portala Bloomberg.com odziv na intervju francoskega predsednika Emanuela Macrona, v katerem je z izjavo, da je Nato možgansko mrtev, izrazil močan dvom v delovanje zavezništva, o prihodnosti katerega bodo voditelji 29-ih držav članic razpravljali na vrhu 3. in 4. v Londonu.ž

Kakšno stališče bo zavzel Trump?

Pred vrhom je veliko negotovosti v zvezi s tem, kakšno stališče bo zavzel ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v preteklosti močno kritičen do zavezniških držav, ker ne prispevajo dovolj v Natov proračun, pri čemer naj bi celo razmišljal o izstopu ZDA iz Nata, po drugi strani pa je kasneje stopil korak nazaj in Nato, za katerega je govoril tudi, da je zastarela organizacija označil za "branik mednarodnega miru in varnosti".

Nato pretresa tudi umik ZDA iz Sirije, kar je Turkom, ki so prav tako člani Nata, omogočilo ofenzivo na Kurdske milice na severu Sirije. Turčija namreč kurdsko organizacijo YPG smatra za teroristično organizacijo, čeprav je Američanom pomagala v boju proti Islamski državi.

Kdo bo v skupini modrecev?

Za soočenje z vsemi odprtimi vprašanji in začrtanje poti za naprej bodo na vrhu predvidoma podprli francosko-nemški predlog o oblikovanju skupine modrecev, ki naj bi konkretne predloge pripravila do naslednjega vrha, ki bo prihodnje leto, poroča Reuters.

Kdo bodo člani skupine, še ni znano, predvidoma pa bo šlo za manjšo skupino, v kateri naj bi bili na eni strani izkušeni državniki in na drugi posamezniki, ki bi lahko prinesli bolj radikalne predloge za spremembe.

