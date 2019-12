Merklova: Nemčiji zaradi pomanjkanja delavcev grozi selitev podjetij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vemo, da mnogi sektorji in podjetja iščejo kvalificirane delavce," je pred ponedeljkovim zasedanjem socialnih partnerjev na to temo dejala Merklova. Po njenih besedah se bodo podjetja, če na tem področju ne pride do izboljšanja, prisiljena preseliti v tujino. "Tega pa seveda nočemo," je poudarila kanclerka.

V Berlinu bo v ponedeljek potekalo zasedanje predstavnikov vlade, delodajalcev in sindikatov na to temo. Na njem bo beseda tekla tudi o tem, kako zagotoviti čim prejšnje učinke novega zakona, ki ureja zaposlovanje tujih delavcev.

Zakon bo sicer v veljavo stopil marca prihodnje leto, njegov cilj pa je privabiti kvalificirano delovno silo iz tretjih držav.

V Nemčiji so imeli še pred 15 leti pet milijonov brezposelnih, danes pa pomanjkanje ustreznih strokovnjakov predstavlja pereč problem. Že zdaj v tej državi dela 2,5 milijona tujcev iz drugih držav EU, a to ne zadostuje, zato nemški delodajalci pogledujejo izven okvirov unije.

Nemčiji se sicer desetič zapored obeta rekordno turistično leto

Nemčija bo letošnje leto predvidoma že desetič zapored sklenila z rekordnimi turističnimi rezultati. Število prenočitev obiskovalcev je v prvih desetih mesecih doseglo 432,3 milijona, kar je 3,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V celotnem lanskem letu so v Nemčiji našteli 477,6 milijona nočitev.

Samo v oktobru so nemški hoteli, gostišča in kampi zabeležili 45,7 milijona nočitev. Na letni ravni to predstavlja petodstotno rast, je ta teden objavil nemški statistični urad.

Pri tem je število nočitev tujih obiskovalcev poraslo za 2,6 odstotka na 7,7 milijona, število domačih turistov pa za 5,5 odstotka na 38 milijonov.

Potovanja po Nemčiji so v modi že nekaj časa, to pa gre na roko nemškemu turističnemu sektorju, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Nemški statistiki pri zbiranju podatkov sicer upoštevajo le nočitve pri subjektih z vsaj desetimi posteljami oziroma desetimi prostori za kampiranje.