Na tisoče prebežnikov v Nemčiji po večkrat zaprosi za azil

Na tisoče prosilcev za mednarodno zaščito, ki so živeli v Nemčiji in so jih deportirali ali pa so državo zapustili prostovoljno, se vrne tja in ponovno zaprosi za azil.

Po podatkih nemške vlade je bilo 30. oktobra v Nemčiji 4.916 takšnih prosilcev za azil, ki so od leta 2012 že dvakrat vstopili v državo, vendar so jih oblasti deportirale ali pa so odšli prostovoljno, nato pa se vrnili in za mednarodno zaščito zaprosili še tretjič. V Nemčiji živi tudi 1.023 prosilcev, katerih prošnjo obravnavajo že četrtič, 294 pa jih je za mednarodno zaščito zaprosilo petkrat ali večkrat.

V zadnjih letih v Nemčiji zavetje iskalo 1,78 milijona ljudi

Omenjeni so sicer kaplja v morje v primerjavi z vsemi, ki so v Nemčiji zaprosili za mednarodno zaščito. Po podatkih nemškega zveznega statističnega urada je med letoma 2010 in 2018 v Nemčiji zavetje iskalo 1,78 milijona ljudi.

Nemški minister poziva k reformi azilne zakonodaje

Nemški notranji minister Horst Seehofer je sicer že pozval k reformam azilne zakonodaje na evropski ravni. Med drugim predlaga uvedbo postopka preučitve prošenj prebežnikov, še preden stopijo na evropska tla. V odzivu na ponovni vstop vodje libanonskega klana Miri v Nemčijo pa je obenem napovedal tudi poostritev mejnega nadzora.

Ibrahima Mirija so namreč julija deportirali v Libanon, potem ko so ga obsodili zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, vendar se je nato ponovno pojavil v pristaniškem mestu Bremen na severu Nemčije. Konec oktobra so ga spet deportirali.