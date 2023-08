Med potapljanjem na Hrvaškem umrla znana slovenska potapljačica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Društva za raziskovanje morja (DRM) so sporočili, da je v torek med potapljanjem na otoku Sušac na Hrvaškem umrla njihova predsednica Irena Čok. "Ne samo naše društvo, celotna potapljaška skupnost je izgubila eno najizkušenejših potapljačic v Sloveniji," so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

"Potapljanje je bilo njena velika ljubezen, ki jo je širila med svoje kolege in tečajnike. Spominjali se je bomo kot neusahljiv vir energije, predano inštruktorico, izjemno podvodno fotografinjo, jamsko potapljačico in predvsem prijateljico. Ne samo naše društvo, celotna potapljaška skupnost je izgubila eno najizkušenejših potapljačic v Sloveniji," so zapisali v obvestilu društva.

Čokova je bila tudi članica nadzornega odbora Slovenske potapljaške zveze (SPZ), kjer so se na novico odzvali z besedami: "Zelo je bila predana potapljanju, še posebej podvodni fotografiji, kjer je bila med drugim bila tudi državna prvakinja. Z Irenino smrtjo je slovensko potapljanje zelo veliko izgubilo."

V objavi žalostne novice je Športno potapljaško in ribiško društvo Potapljači Luke Koper, katerega članice je bila tudi Čokova, zapisalo tudi, da je imela za seboj več kot tri tisoč opravljenih potopov po vsem svetu. "S svojim pozitivnim odnosom do sveta in s krasnimi podvodnimi fotografijami, ki krasijo tudi naše klubske prostore, nam bo ostala v trajnem spominu. V imenu PLK izrekam iskreno sožalje vsem, ki se jih je v srcu dotaknila," piše na strani društva.