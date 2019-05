Med izzivi Sveta Evrope danes tudi moderno suženjstvo in naraščanje neenakosti

Svet Evrope, najstarejša vseevropska mednarodna organizacija za varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava, danes praznuje 70 let. Ob tem izpostavljajo, da ima prvič v evropski zgodovini vseh 830 milijonov ljudi, "ki živijo v skupnem pravnem prostoru Sveta Evrope", pravico, da se pritožijo Evropskemu sodišču za človekove pravice.

V skupni izjavi ob obletnici so generalni sekretar Sveta Evrope (SE) Thorbjorn Jagland, predsednica Parlamentarne skupščine SE Liliane Maury Pasquier ter predsedujoči odboru ministrov Timo Soini poudarili, da je 70 let po ustanovitvi Svet Evrope vodilna organizacija za človekove pravice v Evropi.

Sedeminštirideset držav članic je stopilo skupaj, da bi se dogovorile o skupnih standardih na področju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava, so zapisali in kot razlog za praznovanje izpostavili omenjeno pravico državljanov članic do pritožbe Evropskemu sodišču za človekove pravice (ESČP).

Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, spoštovanje katere zagotavlja leta 1959 ustanovljeno sodišče, ter Evropsko socialno listino, ki je gospodarska in socialna vzporednica konvencije, pa so označili kot žive korenine, iz katerih raste organizacija.

Med današnjimi izzivi je tudi upravljanje umetne inteligence. Foto: Reuters

Kot sedanje izzive so izpostavili upravljanje revolucije umetne inteligence, moderno suženjstvo in naraščajoče neenakosti v mnogih družbah. Pri spoprijemanju z njimi bo Svet Evrope črpal iz svojega sistema konvencij in volje članic, da najdejo multilateralne rešitve, od katerih bodo imeli koristi državljani v Evropi, so poudarili.

Glede spoprijemanja s širšimi izzivi, ki jih predstavljata skrajni nacionalizem in populizem in pomenijo neposreden izziv vrednotam SE in mednarodnemu sodelovanju, pa so izpostavili, da je bil SE ustanovljen ob izteku dveh uničujočih svetovnih vojn kot odgovor na takšne izzive.

Prepričani so, da bo organizacija s svojimi institucijami in 47 članicami še naprej stala trdno ob strani svojim evropskim in svetovnim partnerjem - EU, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, ZN in drugim - in odigrala svojo vlogo pri zagotavljanju boljše prihodnosti.

Prvič v zgodovini ima 830 milijonov ljudi pravico pritožbe evropskemu sodišču za človekove pravice. Foto: Reuters

Svet Evrope, ki nima naddržavnih pristojnosti in ima sedež v Strasbourgu v Franciji, je bil na današnji dan pred 70 leti ustanovljen z Londonsko pogodbo, ki jo je petega maja 1949 v Londonu podpisalo deset držav - Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska in Velika Britanija. Sledile so druge države, Slovenija je članica postala leta 1993.

Zdaj ima 47 članic z več kot 830 milijoni prebivalcev. Status opazovalke imajo Sveti sedež, ZDA, Kanada, Japonska, Mehika in Izrael.

Med glavnimi dosežki vloga v boju za odpravo smrtne kazni

Med glavnimi dosežki SE izpostavlja svojo pionirsko vlogo v boju za odpravo smrtne kazni. Odprava te oblike kazni je že leta tudi pogoj za članstvo v organizaciji. Njeni glavni dosežki so tudi krepitev človekovih pravic, boj proti rasizmu in diskriminaciji, ohranitev svobode izražanja in medijev, enakost med spoloma, zaščita pravic otrok, obramba kulturne raznolikosti, nadzor volitev, izobraževanje o človekovih pravicah in demokraciji ter zagotavljanje enakega dostopa do zdravil in zdravstvene oskrbe.

Obletnico bodo na sedežu SE v Strasbourgu danes obeležili z dnevom odprtih vrat in vrsto dogodkov. Prvič po desetih letih pa bo svoja vrata za obiskovalce ob svoji letošnji 60-letnici odprl tudi ESČP.