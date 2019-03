Malteška mornarica prevzela nadzor nad ladjo, ki so jo ugrabili migranti

Malteška mornarica je danes sporočila, da je prevzela nadzor nad ladjo, ki so jo v sredo pred obalo Libije ugrabili migranti, potem ko jih je rešila na morju. Tanker, njegovo posadko in skupino migrantov bodo pospremili v pristanišče v Valetti, kjer jih bodo predali policiji.

Posebna operativna enota "je bila poslana na krov in zavarovala plovilo, da bi predala nadzor nad ladjo (nazaj) kapitanu", je zjutraj sporočila malteška vojska.

Italijanski notranji minister migrante označil za pirate

Turški tanker El Hiblu 1, ki pluje pod zastavo države Palau, je v sredo pred libijsko obalo iz morja rešil skupino 108 migrantov. Približno šest morskih milj pred Tripolijem je nato nenadoma spremenil smer proti severu, ko so nadzor nad ladjo prevzeli migranti.

Kapitan je prek radijske zveze sporočil, da ne nadzoruje plovila in da je bil s posadko prisiljen pot nadaljevati proti Malti. Migranti so tanker zavzeli, ker se nočejo vrniti v Libijo, kjer so izpostavljeni zlorabam, mučenju, posilstvom in celo suženjstvu.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je migrante, ki so ugrabili ladjo, označil za pirate. V sredo je dejal, da bi bila ladja lahko namenjena tudi na Lampeduso. Kot je dejal, ne gre več za reševalno operacijo, ampak ukrepanje proti piratom. V Italijo jih ne bo spustil, je zatrdil. Tako Malta kot Italija ne sprejemata ladij z migranti.