Migranti naj bi zavzeli tanker, ki jih je rešil

Turški tanker El Hiblu 1, ki pluje pod zastavo države Palau, je skupino 108 migrantov iz morja rešil pred obalo Libije. Nato pa je približno šest morskih milj pred Tripolijem nenadoma spremenila smer proti severu.

Takrat naj bi jo migranti zavzeli. Kot so sporočile malteške oblasti, so dobile klic kapitana ladje, da so bili napadeni.

Kot je ocenila malteška vojska, ladja potuje proti Malti, njene vode pa naj bi dosegla v četrtek zjutraj. Malteška vojska je ob tem sporočila, da je v pripravljenosti.

"V Italijo jih ne bomo spustili"

Italijanski notranji minister Salvini je sicer ocenil, da bi bila ladja lahko namenjena tudi na Lampeduso. Kot je dejal, ne gre več za reševalno operacijo, ampak ukrepanje proti piratom. V Italijo pa jih ne bo spustil, je zatrdil.

Tako Malta kot Italija ne sprejemata ladij z migranti.