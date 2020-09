Madžarska z današnjim zaprla meje

Državljani treh srednjeevropskih sosed Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske, bodo lahko na Madžarsko še naprej vstopali, če bodo imeli negativen test na novi koronavirus, je v ponedeljek zvečer, tik pred siceršnjim zaprtjem meja, sporočilo madžarsko zunanje ministrstvo, piše STA.

Vstop na Madžarsko pa bo mogoč tudi v določenih izjemnih primerih, poleg tega bodo mejo pod določenimi pogoji smeli prečkati dnevni migranti, so za STA pojasnili na zunanjem ministrstvu v Ljubljani.

Utemeljeni izjemni razlogi so po navedbah MZZ sodelovanje v sodnih postopkih, poslovni obiski, zdravljenje, študijske obveznosti, izvajanje storitev v potniškem prometu, udeležba na pomembnih družinskih dogodkih, kot so poroka, krst in pogreb, skrb za ožjega družinskega člana ter udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena.

A tudi v primeru odobritve izjeme je lahko tuji državljan podvržen zdravniškemu pregledu in v primeru suma na okužbo ne sme vstopiti na Madžarsko, pri čemer je - tudi če sum na okužbo ne obstaja - možno odrediti 14-dnevno uradno ali domačo karanteno, opozarjajo na MZZ. V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost predlagati izvedbo dveh testiranj v petih dneh z vsaj 48-urnim razmikom in če sta oba testa negativna, se mu prizna izjema od odrejene karantene.

Dnevni migranti lahko iz sosednjih držav na Madžarsko medtem vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo najkasneje v 24 urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje. Dodatno morajo ob vstopu predložiti potrdilo o zaposlitvi pri madžarskem delodajalcu.

Tujcem dovoljen vstop z utemeljenim razlogom

Oblasti v Budimpešti so sicer pretekli teden sporočile, da bodo smeli od 1. septembra na Madžarsko vstopati le še madžarski državljani, tujci pa bodo za vstop morali navesti utemeljen razlog. Meja naj bi bila zaprta en mesec. Državljani Madžarske morajo sicer po vrnitvi v 14-dnevno samoizolacijo, ki jo smejo predčasno zapustiti le po dveh negativnih testih na koronavirus.

Foto: STA Tik pred zdajci pa so nova pravila omilili za državljane Češke, Slovaške in Poljske. Kot je na Facebooku v ponedeljek pojasnil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, se je Orban najprej s češkim kolegom Andrejem Babišem na Bledu dogovoril, da dovoli prihod češkim turistom, ki so že rezervirali septembrske počitnice na Madžarskem, če predložijo negativen test na koronavirus, ki ni starejši od petih dni. To izjemo so nato razširili še na Slovake in Poljake.

Obenem so Madžarom, ki se vračajo domov s počitnic v omenjenih treh višegrajskih državah, dovolili, da karanteno predčasno zapustijo že po enem negativnem testu na koronavirus, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Doslej je država z 10 milijoni prebivalcev poročala o razmeroma nizkem številu okužb, v petek pa so oblasti v Budimpešti prvič potrdile več kot sto novih okužb v enem dnevu. Porast je še posebej skrb vzbujajoč, ker se prav zdaj tudi na Madžarskem začenja novo šolsko leto. Skupaj so doslej sicer potrdili okoli 6.150 okužb in več kot 600 smrti zaradi bolezni covid-19, še navaja STA.