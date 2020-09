Maduro: Prijeli smo ameriškega vohuna

V Venezueli so aretirali ameriškega vohuna, ki je oprezal v bližini dveh tamkajšnjih rafinerij, je v petek sporočil predsednik države Nicolas Maduro. Vohuna so aretirali po tem, ko so oblasti v sredo preprečile načrtovano povzročitev eksplozije v drugem naftnem kompleksu, je dodal venezuelski predsednik.

"Včeraj smo prijeli ameriškega vohuna, ki je vohunil na območju rafinerij Amuay in Cardon v zvezni državi Falcon," je sporočil venezuelski predsednik Nicolas Maduro. Po besedah Madura je bil aretirani marinec, ki je služil v oporiščih ameriške obveščevalne agencije Cia v Iraku. Oborožen je bil s težkim orožjem, pri sebi pa je imel ogromno gotovine. Maduro ob tem ni pojasnil, kje natančno so ga prijeli, poroča STA.

Vohuna prijeli po tem, ko so onemogočili načrt za eksplozijo v rafineriji

Po njegovih besedah so ga prijeli dan po tem, ko so v rafineriji El Palito v državi Carabobo blizu prestolnice Caracas v sredo odkrili in nato onemogočili načrt za eksplozijo v rafineriji. Le nekaj ur pred petkovim nagovorom je sicer venezuelska vlada zaradi velikega pomanjkanja bencina v državi vzpostavila načrt razdeljevanja goriva. V državi z dokazano največjimi zalogami nafte namreč vozniki na bencin čakajo v več kilometrov dolgih kolonah.

Prejšnji mesec sta bila v Venezueli na 20 let zapora obsojena dva nekdanja pripadnika ameriških posebnih enot Luke Alexander Denman in Airan Berry, ki so ju prijeli po ponesrečenem poskusu vdora maja letos ter ju obtožili terorizma, zarote, trgovine z orožjem in zločinskega združevanja. Vlada trdi, da sta načrtovala ugrabitev Madura, da bi omogočila prihod na oblast vodje opozicije Juana Guaidoja, ki ga ob ZDA še več držav priznava kot začasnega predsednika Venezuele, poroča STA.