Američan priznal poskus ugrabitve venezuelskega predsednika Madura

V sredo še ni bilo jasno, kako naj bi omenjena skupina ugrabila venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ga spravila do letališča, vendar je Luke Denman pojasnil, da dela za podjetje Silvercorp, katerega lastnik Jordan Goudreau je podpisal pogodbo za Madurovo ugrabitev z vodjo venezuelske opozicije Juanom Guaidojem. Ta to zanika in Madurovo vlado obtožuje, da si je incident sama izmislila, da bi odvrnila pozornost javnosti od lastnih težav.

Venezuela bo zahtevala izročitev lastnika podjetja Silvercorp

Denman je dejal, da sta imela s kolegom Airanom Berryjem, ki so ga Venezuelci prav tako pridržali, pogodbo, da v Kolumbiji izurita 50 Venezuelcev, orožje in sredstva pa je prispeval Silvercorp. Trumpova vlada je sicer marca razpisala tiralico za Madurom, vredno 15 milijonov dolarjev. ZDA venezuelskega predsednika med drugim obtožujejo trgovanja z mamili.

Venezuelski opozicijski voditelj Juan Guaido zanika navedbe, da naj bi sodeloval pri poskusu ugrabitve venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Foto: Reuters

Venezuela bo po Madurovih besedah zahtevala izročitev Goudreauja, ki je potrdil svojo vlogo v operaciji. Maduro je sodelovanja v zaroti obtožil še ameriško agencijo proti mamilom (DEA) in mamilarske kartele.

Maduro za operacijo krivi Trumpa

Nekdanji pripadnik posebnih ameriških enot Denman je skupaj s kolegom Airanom Berryjem in 11 Venezuelci iz Kolumbije pristal s čolnom pri obalnem mestu Chuao, ki leži 60 kilometrov zahodno od letališča v Caracasu. Ta skupina naj bi imela nalogo zavarovati letališče za pristanek letala, ki bi odletelo z Madurom. Po pristanku so jih venezuelske varnostne sile aretirale, na čolnu pa našle orožje, strelivo in komunikacijsko opremo.

Venezuelska vlada trdi, da so varnostne sile že v nedeljo ujele del iste skupine oborožencev, ki jih opredeljuje kot teroriste. Maduro je dejal, da je vrhovni šef ponesrečene operacije ameriški predsednik Donald Trump. Ta pravi, da o tem nič ne ve, ameriški državni sekretar Mike Pompeo pa je dejal, da bodo ZDA uporabile vsa orodja, ki so na voljo, da spravijo domov v Venezueli ujete Američane.