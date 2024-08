Macron začel posvetovanja o sestavi nove vlade

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po julijskih volitvah, ki nobenemu od političnih blokov niso prinesle jasne večine, s ciljem oblikovanja nove vlade danes začel pogovore z voditelji političnih strank. Kot prve je sprejel predstavnike leve Nove ljudske fronte, ki je osvojila največji delež glasov in zase terja premierski položaj.

Potem ko od volitev v začetku julija tekoče posle opravlja premier Gabriel Attal, je zdaj na poti do nove vlade prva Macronova naloga, da imenuje novega predsednika vlade.

Položaj zase terja levo zavezništvo, ki združuje skrajno levico, socialiste, komuniste in zelene, saj so na volitvah osvojili največ glasov. Kljub temu jim s 193 poslanci do večine v 577-članskem parlamentu zmanjka približno sto sedežev.

Danes so se njegovi predstavniki kot prvi zglasili v predsedniški palači in za vodenje vlade predlagali ekonomistko in javno uslužbenko Lucie Castets, ki je povezana s socialisti. Ob prihodu je dejala, da se vidi kot nosilka rešitve za stabilnost države.

"Predsednika smo prišli opomnit na pomen spoštovanja rezultata volitev in izhoda države iz ohromelosti, v katero je zapadla," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Vodja stranke Zelenih Marine Tondelier je po pogovorih izpostavila, da s srečanja odhajajo z dobrimi novicami. Vodja socialistov Olivier Faure pa je dejal, da je Macron priznal, da stabilnost ne pomeni nujno nadaljevanja njegove politike, kar je po njegovi oceni pomemben signal.

Macron bi se raje povezal s tradicionalno desnico

Macron sicer doslej ni izkazal pretiranega navdušenja nad idejo, da premierski položaj nameni levemu zavezništvu, temveč naj bi bil naklonjen povezovanju njegovega sredinskega tabora, ki je s 166 poslanci zasedel drugo mesto, s tradicionalno desnico.

Še danes je sprejel tudi predstavnike svojega Preporoda in zaveznikov, ki poudarjajo, da volitve niso prinesle jasnega zmagovalca, levi blok pa da je prešibak za oblikovanje vlade. To si sami želijo oblikovati okrog premierja iz ene od sredinskih strank.

Sledilo je srečanje z desnimi Republikanci. Ti so dali vedeti, da ne bodo sodelovali v vladajoči koaliciji. Kot je dejal vodja poslanske skupine stranke Laurent Wauquiez, ne verjamejo v koalicijo, ki združuje ljudi, ki ne razmišljajo enako. Posvaril je tudi, da bodo nasprotovali sodelovanju levičarske Nepokorne Francije v vladi. Če bi bila stranka del vlade, bodo Republikanci podprli glasovanje o nezaupnici, je napovedal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V ponedeljek s skrajno desnim Nacionalnim zborom

Macron naj bi dan zaključil s pogovori s še dvema manjšima strankama. Pogovori se bodo nato nadaljevali v ponedeljek, ko bo sprejel skrajno desni Nacionalni zbor.

Stranka, ki se je nadejala zmage na volitvah, je skupaj z zavezniki zasedla šele tretje mesto s 142 poslanci. Sodelovati ne nameravajo v nobeni od možnih koalicij, temveč oči že usmerjajo v prihodnje volitve v državi, na katerih bodo leta 2027 volili novega predsednika.

Sestava vlade prestavljena zaradi olimpiade

Trenutno obdobje je za Francijo najdaljše brez vlade doslej. Macron je odločitev, da se v njeno sestavljanje ne poda nemudoma po volitvah, utemeljil z olimpijskimi igrami, ki jih je Pariz gostil med 26. julijem in 11. avgustom. Do tega je bilo kritičnih predvsem več predstavnikov opozicije, češ da gre za oviranje demokracije.

Kdaj bi se lahko odločil o novem premierju, Macron ni nakazal, opazovalci pa ime pričakujejo enkrat naslednji teden. Kdorkoli bo imenovan, mora v parlamentu prestati glasovanje o zaupnici. Najpozneje do 1. oktobra mora poleg tega poslancem predstaviti predlog proračuna za leto 2025, še piše AFP.