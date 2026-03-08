Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
17.39

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Iranu Ciper Emmanuel Macron

Nedelja, 8. 3. 2026, 17.39

57 minut

Macron gre na Ciper, ki je bil tarča iranskega napada

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Emmanuel Macron | Po navedbah predsednikovega urada bo obisk Cipra Macronu omogočil, da poudari pomen zagotavljanja svobode plovbe in pomorske varnosti v Rdečem morju in Hormuški ožini, kjer je bilo od začetka vojne 28. februarja tarča napada več ladij. | Foto Guliverimage

Po navedbah predsednikovega urada bo obisk Cipra Macronu omogočil, da poudari pomen zagotavljanja svobode plovbe in pomorske varnosti v Rdečem morju in Hormuški ožini, kjer je bilo od začetka vojne 28. februarja tarča napada več ladij.

Foto: Guliverimage

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo v ponedeljek obiskal Ciper, so sporočili iz njegovega urada. Medtem so na poti v Sredozemlje tudi francoske vojne ladje, potem ko je bil Ciper pred dnevi tarča napada z droni. Macron se bo v Pafosu srečal s ciprskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom in grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom.

Macron bo na srečanju s ciprskim kolegom in grškim premierjem izkazal solidarnost in podrobno predstavil ukrepe za krepitev varnosti okoli Cipra in v vzhodnem Sredozemlju, so po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočili iz njegovega urada.

"Namen obiska je pokazati francosko solidarnost s Ciprom, državo članico EU, s katero imamo strateško partnerstvo, ki jo je nedavno prizadelo več dronov in raket," so navedli iz Elizejske palače.

Ciper je bil tarča napada z dronom

Ciper, natančneje britansko oporišče na tem sredozemskem otoku, je bil v ponedeljek tarča napada z dronov iranske izdelave, Francija pa je zatem več ladij napotila v Sredozemlje, vključno z letalonosilko Charles de Gaulle.

Po navedbah predsednikovega urada bo obisk Cipra Macronu omogočil, da poudari pomen zagotavljanja svobode plovbe in pomorske varnosti v Rdečem morju in Hormuški ožini, kjer je bilo od začetka vojne 28. februarja tarča napada več ladij.

Srečanje na Cipru naj bi se osredotočilo tudi na varnost evropskih državljanov v regiji in podporo operacijam repatriacije. Slovenija je sicer soboto zvečer opravila z evakuacijo slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu.

Vojna v Iranu Ciper Emmanuel Macron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.