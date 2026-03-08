Macron gre na Ciper, ki je bil tarča iranskega napada

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo v ponedeljek obiskal Ciper, so sporočili iz njegovega urada. Medtem so na poti v Sredozemlje tudi francoske vojne ladje, potem ko je bil Ciper pred dnevi tarča napada z droni. Macron se bo v Pafosu srečal s ciprskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom in grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom.

Macron bo na srečanju s ciprskim kolegom in grškim premierjem izkazal solidarnost in podrobno predstavil ukrepe za krepitev varnosti okoli Cipra in v vzhodnem Sredozemlju, so po poročanju francoske tiskovne agencija AFP sporočili iz njegovega urada.

"Namen obiska je pokazati francosko solidarnost s Ciprom, državo članico EU, s katero imamo strateško partnerstvo, ki jo je nedavno prizadelo več dronov in raket," so navedli iz Elizejske palače.

Ciper je bil tarča napada z dronom

Ciper, natančneje britansko oporišče na tem sredozemskem otoku, je bil v ponedeljek tarča napada z dronov iranske izdelave, Francija pa je zatem več ladij napotila v Sredozemlje, vključno z letalonosilko Charles de Gaulle.

Po navedbah predsednikovega urada bo obisk Cipra Macronu omogočil, da poudari pomen zagotavljanja svobode plovbe in pomorske varnosti v Rdečem morju in Hormuški ožini, kjer je bilo od začetka vojne 28. februarja tarča napada več ladij.

Srečanje na Cipru naj bi se osredotočilo tudi na varnost evropskih državljanov v regiji in podporo operacijam repatriacije. Slovenija je sicer soboto zvečer opravila z evakuacijo slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu.