Luknja sredi parkirišča "požrla" tri avtomobile #video

V Izraelu so se na parkirišču nenadoma odprla tla in luknja je dobesedno požrla tri avtomobile. Ali so bili v vozilih v tistem trenutku ljudje, še ni znano, a policija predvideva, da so bila vozila prazna.

Del parkirišča pred medicinskim centrom Shaare Zedek v Jeruzalemu se je zrušil in v luknjo so padli trije avtomobili. Na kraj nevsakdanjega dogodka je prihitelo osem gasilskih in reševalnih ekip. Iskali so osebe, ki bi lahko ostale ujete pod ruševinami. Policija predvideva, da so bila vozila, ki so zdrsnila v prepad, prazna, prav tako so reševalne ekipe potrdile, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, poroča BBC.

Gre za nevarno območje

Tla so se odprla v bližini avtoceste, kjer kopljejo predore. Tamkajšnje pristojno ministrstvo preiskuje, ali sta zadevi kakorkoli povezani. Da ne bi prišlo do novega incidenta, so oblasti to območje razglasile za nevarno. Stavbo so zaprli, prav tako je zaustavljen promet v bližini bolnišnice.