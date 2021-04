Lukašenko trdi, da so preprečili državni udar v organizaciji ZDA

Beloruski predsednik je sporočil, da so beloruski obveščevalci preprečili poskus državnega udara, ki so ga načrtovale ZDA. Ob pomoči ruskih oblasti so v Moskvi aretirali dva beloruska državljana, eden od njiju ima tudi ameriško državljanstvo.

Beloruska obveščevalna služba KGB je v petek sporočila, da je v posebni operaciji razbila "teroristično skupino", ki je načrtovala umor predsednika Aleksandra Lukašenka in njegove družine ter organizacijo oboroženega upora, s katerim bi nasilno prevzela oblast, poroča STA.

Lukašenko je v videu, ki ga je objavil njegov urad, sporočil, da je ruska obveščevalna služba FSB v Moskvi aretirala beloruska državljana, politologa Aleksandra Feduto in odvetnika Jurija Zenkoviča, ki ima tudi ameriško državljanstvo.

"Prijeli smo skupino, ki nam je pokazala, kako so vse načrtovali, a sem bil tiho. Nato smo odkrili delo tujih obveščevalnih služb, zelo verjetno Cie in FBI," je zatrdil po poročanju STA.

Rusija in ZDA teh trditev beloruskega predsednika zaenkrat nista komentirali, vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, ki je v Litvi, jih je označila za provokacijo ruskih in beloruskih varnostnih služb.

V državi se medtem nadaljujejo protesti, ki so se začeli po predsedniških volitvah devetega avgusta lani, na katerih je uradno slavil Lukašenko. Protestniki zahtevajo njegov odstop in nove volitve. Policija je na proteste odgovorila z nasiljem in prijela več deset tisoč ljudi. Lukašenko kljub sankcijam Evropske unije in ZDA vztraja na položaju.