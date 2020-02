London po brexitu ne bo sprejemal pravil EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V središču naše vizije je, da lahko sprejemamo zakone, ki nam bodo ustrezali. To je pravica, ki jo ima vsaka druga država nečlanica EU na svetu," je poudaril v nagovoru na belgijski univerzi Universite libre de Bruxelles. Zavrnil je tudi možnost, da bi sodišče EU odločalo v primerih trgovinskih sporov, kar želi Bruselj, poroča britanski BBC.

"Ne gre zgolj za pogajalsko izhodišče, ki bi ga lahko pod pritiskom spremenili, ampak je to bistvo celotnega projekta," je dejal Frost glede brexita, piše STA.

Ponovil je besede britanskega premierja Borisa Johnsona, da želi London z Evropsko unijo po brexitu, ki se je zgodil konec januarja, skleniti prostotrgovinski sporazum, podoben tistemu med EU in Kanado.

Napovedal je, da bo prihodnji teden Združeno kraljestvo podrobneje predstavilo svojo vizijo prihodnjih odnosov z Unijo, piše STA.

Ne bodo zaprosili za podaljšanje prehodnega obdobja

Znova je zatrdil, da Otok ne bo zaprosil za podaljšanje prehodnega obdobja, ki se v skladu s trenutnimi načrti izteče konec leta. Obdobje, v katerem morata strani doseči dogovor o prihodnjih odnosih, je mogoče podaljšati enkrat za največ dve leti.

Glavni pogajalec EU Michel Barnier je sicer Združenemu kraljestvu ponudil zelo ambiciozen trgovinski dogovor brez carin in kvot za vse blago, ki vstopa na notranji trg, ter ambiciozen prostotrgovinski sporazum na področju storitev. Pri tem je kot pogoja postavil odprto in pošteno konkurenco ter dostop članic EU do britanskih ribolovnih voda, piše STA.

Ta pogajalska izhodišča morajo potrditi še države članice EU, ki naj bi to storile prihodnji torek. Pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Veliko Britanijo po britanskem izstopu iz Unije se bodo predvidoma začela v začetku marca, še piše STA.