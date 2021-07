Ljudje bežijo iz gorečega mesta. Vročinski val v Kanadi zahteval skoraj 500 življenj. #video

Gozdni požar se je hitro razširil in ogrožal mesto, zato so se oblasti odločile za evakuacijo prebivalcev. Svoje domove je moralo zapustiti več kot tisoč ljudi iz mesta Lytton v središču Britanske Kolumbije.

Ljudje ostali brez strehe nad glavo

"V zadnjih 24 urah je izbruhnilo še 62 novih požarov. Domove je moralo zapustiti še okoli 700 ljudi iz regije Cariboo. Vzrok požara še preiskujejo," je za Reuters pojasnil premier John Horgan.

Požar je uničil večino mesta. Stavbe so pogorele, ljudje so ostali brez vsega. "Ogenj je uničil vodne postaje in avtocesto, zaradi česar je zdaj dostop do mesta Lytton otežen," je dejal politik Brad Vis.

@BCGovFireInfo the fire is going to trap people, please send out an alert. I literally saw my living room going up in flames as I was exiting my house. @BCGovNews @EmergencyInfoBC @BCPoliceDept pic.twitter.com/0es1WwXSZI — Cassandra (@MCasperc) July 1, 2021

Zgodovinski vročinski val je zajel tudi severozahodni del ZDA in zahteval več kot sto življenj. V Kanadi pa so v preteklih petih dneh zaradi neznosne vročine našteli skoraj 500 smrti.

V mestu Lytton so temperature v torek dosegle rekordnih 49,6 stopinje Celzija. Daljnega leta 1937 so v Kanadi postavili temperaturni rekord, in sicer so takrat namerili 45 stopinj Celzija.