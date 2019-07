Letalo zašlo v močno turbulenco, poškodovanih najmanj 35 potnikov #video

Air Canada flight diverted to Hawaii after turbulence, minor injuries reported https://t.co/OMYVlTfql1 pic.twitter.com/TZUy8v3lyN — Reuters Top News (@Reuters) July 12, 2019

"Letalo je hitro zašlo v turbulenco. Veliko ljudi se je udarilo v strop letala, veliko jih je kričalo," je za CNN povedal Michael Bailey, ki je bil v času dogodka na omenjenem letalu. Na poletu iz Vancouvra v Sydney je bilo 269 potnikov in 15 članov posadke, nepredvidena in hipna turbulenca pa je letalo zajela, ko je to že preletelo Havaje, so sporočili iz družbe Air Canada.

Medicinsko osebje je bilo pripravljeno, da pregleda potnike

Letalo je v času incidenta letelo na višini približno 11 tisoč metrov, od Honoluluja, kjer je kasneje zasilno pristalo, pa je bilo oddaljeno približno 966 kilometrov jugovzhodno. "Naša prva prioriteta je varnost naših poletov, potnikov in posadke, zato je bilo medicinsko osebje v Honoluluju pripravljeno, da pregleda potnike," so dogodek komentirali v prej omenjeni letalski družbi.