Lani največ prijav nevarnih proizvodov v EU

Na podlagi obvestil v sistemu hitrega obveščanja v EU o nevarnih potrošniških proizvodih Safety Gate, ki pomaga pri umiku nevarnih neživilskih proizvodov s trga, so organi v EU lani sprejeli 5377 ukrepov, kar je 900 več kot leto prej in največ doslej. Njihovo število sicer narašča že več let, so ta teden sporočili iz Bruslja.

Lani se je devet odstotkov vseh obvestil nanašalo na proizvode, povezane s covidom-19, predvsem maske, ki niso zagotavljale ustrezne zaščite, so navedli v Evropski komisiji, kjer so ta teden objavili letno poročilo o ukrepih iz sistema Safety Gate, povzema STA.

Drugi primeri nevarnih proizvodov so razkužila, ki vsebujejo strupene kemikalije, kot je metanol, ki lahko pri zaužitju povzroči slepoto ali celo smrt, ali ultravijolični razkuževalniki, ki zaradi močnega sevanja povzročajo draženje kože.

Največ obvestil zaradi igrač

Na splošno pa je bilo največ obvestil izdanih glede igrač (27 odstotkov vseh obvestil), sledijo motorna vozila (21 odstotkov) ter električne naprave in oprema (10 odstotkov). "To kaže, da je nadzor trga v EU posebej osredotočen na otroke, ki so ranljiva skupina potrošnikov," so izpostavili v komisiji.

Največ obvestil se je nanašalo na proizvode, pri katerih so obstajala tveganja za povzročitev poškodbe, kot so zlomi ali pretres možganov (25 odstotkov), druga najpogosteje navedena nevarnost so bile kemične sestavine v proizvodih (18 odstotkov), temu pa je sledila nevarnost zadušitve pri otrocih (12 odstotkov).

Do sedaj se je 11 spletnih tržnic s podpisom zaveze o varnosti proizvodov zavezalo, da bodo preverile, da na njihovih spletiščih niso naprodaj proizvodi, za katere so v sistemu Safety Gate izdana obvestila. Podpisniki so se zavezali tudi, da se bodo hitro odzvali na obvestila nacionalnih organov o nevarnih proizvodih, ki bi jih bilo treba umakniti iz prodaje.